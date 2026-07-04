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МОНДИАЛ 2026, АРЖЕНТИНА - КАБО ВЕРДЕ
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Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални

  • 4 юли 2026 | 01:36
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Спряганият все по-усилено за нов селекционер на Германия Юрген Клоп потвърди за пръв път официално, че води преговори с местната федерация да поеме Бундестима. Бившият мениджър на Ливърпул говори пред Magenta TV, където е анализатор за мачовете от Мондиал 2026.

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Както е известно, вече бившият треньор на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставката си след провала на Световното първенство и ранното отпадане от Парагвай с дузпи още на 1/16-финалите.

В тази връзка Клоп заяви: „Нещата се развиха доста бързо. Юлиан подаде оставка. Германският футболен съюз (DFB) търси негов наследник. И водят разговори с мен. Предстоят интензивни дискусии, защото проблемите, с които се сблъскваме в момента, разбира се, не се дължат само на Юлиан Нагелсман. Юлиан е изключителен треньор и ще го докаже още много пъти през треньорската си кариера.

Ето защо просто трябва да изчакаме и да видим как ще се развият тези разговори. Трябва да проведа разговори и с моя работодател, Оливер Минцлаф (б.ред. – управляващият директор на концерна „Ред Бул“). Знам, че германският футбол му е много скъп и затова той е много отворен към подобни разговори“.

„Германският футбол се намира на кръстопът. Сега трябва да направим фундаментални промени. Независимо дали в крайна сметка това ще бъда аз или някой друг, това не променя факта, че тези промени са необходими. Сега съм повече от презареден. Затова съм готов. Това е много, много привлекателна задача, много важна задача. Не мога да не кажа, че наистина ме интересува“, допълни Клоп.

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Снимки: Imago

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