Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални

Спряганият все по-усилено за нов селекционер на Германия Юрген Клоп потвърди за пръв път официално, че води преговори с местната федерация да поеме Бундестима. Бившият мениджър на Ливърпул говори пред Magenta TV, където е анализатор за мачовете от Мондиал 2026.

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Срещите от Мондиала се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Както е известно, вече бившият треньор на Бундестима Юлиан Нагелсман подаде оставката си след провала на Световното първенство и ранното отпадане от Парагвай с дузпи още на 1/16-финалите.

Jürgen Klopp confirms the talks with the DFB over the Germany job: "Things moved pretty quickly. Julian stepped down. The DFB are looking for a successor. And they’re talking to me. There will have to be intensive discussions, because the problems we are currently facing are, of… pic.twitter.com/ZiyVIX2N51 — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 3, 2026

В тази връзка Клоп заяви: „Нещата се развиха доста бързо. Юлиан подаде оставка. Германският футболен съюз (DFB) търси негов наследник. И водят разговори с мен. Предстоят интензивни дискусии, защото проблемите, с които се сблъскваме в момента, разбира се, не се дължат само на Юлиан Нагелсман. Юлиан е изключителен треньор и ще го докаже още много пъти през треньорската си кариера.

Ето защо просто трябва да изчакаме и да видим как ще се развият тези разговори. Трябва да проведа разговори и с моя работодател, Оливер Минцлаф (б.ред. – управляващият директор на концерна „Ред Бул“). Знам, че германският футбол му е много скъп и затова той е много отворен към подобни разговори“.

Klopp: "German football is at a crossroads. We now have to make fundamental changes. Whether that ultimately ends up being me, or whoever it may be, does not change the fact that these changes are necessary." [@MagentaTV] pic.twitter.com/d0p5YMP3Rf — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) July 3, 2026

„Германският футбол се намира на кръстопът. Сега трябва да направим фундаментални промени. Независимо дали в крайна сметка това ще бъда аз или някой друг, това не променя факта, че тези промени са необходими. Сега съм повече от презареден. Затова съм готов. Това е много, много привлекателна задача, много важна задача. Не мога да не кажа, че наистина ме интересува“, допълни Клоп.

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Снимки: Imago