"Вабанк": Тухел ли е виновникът за загубата на Англия и кой ще спечели историческия финал

Новият епизод на „Вабанк“ отново поставя на масата най-горещите теми от света на футбола. Този път фокусът е върху драматичната загуба на Англия от Аржентина и ролята на Томас Тухел в болезненото поражение на „трите лъва“. Беше ли правилна тактиката на германския специалист? Допусна ли той грешки, които повлияха на крайния изход, или Аржентина просто показа по-голяма класа в решаващия момент? Това е основният въпрос в предаването.

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Във „Вабанк“ отделихме специално внимание и на големия финал на Мондиал 2026 между Аржентина и Испания. Двубой, който вече е исторически по много причини, а на терена един срещу друг ще се изправят две поколения футболни гении – Лионел Меси и Ламин Ямал. Двамата вече са свързани от една емблематична снимка, направена преди 17 години, когато Меси позира с бебето Ямал. Сега съдбата ги поставя от двете страни на големия финал.

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Споделете в коментарите и вашето мнение - кой ще триумфира в историческия сблъсък? Ще успее ли Аржентина да защити титлата си или Испания отново ще стигне до световната корона 16 години по-късно?

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