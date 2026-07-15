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Матеус: Клоп има харизмата на Бекенбауер

  • 15 юли 2026 | 17:25
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Юрген Клоп има същата харизма като германската футболна икона Франц Бекенбауер, което би могло да му помогне като треньор на националния отбор, заяви Лотар Матеус, който е рекордьор по мачове за Германия. Матеус, който беше капитан на световния шампион от 1990, говори за приликите между двамата в колонка в сряда във вестник "Билд". "Общото между Бекенбауер и Клоп е преди всичко тяхната харизма. Тяхната международна привлекателност", написа той. "Харизма, автентичност, надеждност и ясно чувство за посока, както като човек, така и във футбола – това е, което Франц Бекенбауер представляваше. И това е, което Юрген Клоп също представлява", добави Матеус.

Бекенбауер спечели Световната купа през 1974 година като играч и отново през 1990 в края на шестгодишния си мандат като треньор. Той вече беше икона, когато пое отбора през 1984 и го затвърди с титлата през 1990.  Клоп, който ще поеме поста от Юлиан Нагелсман, няма същия произход като играч, но е печелил титли като треньор в Борусия Дортмунд и Ливърпул, за да бъде високо ценен.  Той добави, че Клоп е много по-напреднал, отколкото Бекенбауер беше през 1984, "въпреки че, строго погледнато, Франц не е бил истински треньор".

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"Той никога не е получавал треньорски лиценз. Той е определял посоката, тактиката и стратегията, но винаги е имал силен треньорски щаб около себе си, на когото е делегирал задачи като тренировъчни упражнения. Вероятно няма да е много по-различно с Клоп", смята Матеус.„"Феновете го виждат като един от своите; той въплъщава мечтата да се „издигне в йерархията чрез честен и упорит труд", каза Матеус за Юрген Клоп. 

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Снимки: Gettyimages

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