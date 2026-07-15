Матеус: Клоп има харизмата на Бекенбауер

Юрген Клоп има същата харизма като германската футболна икона Франц Бекенбауер, което би могло да му помогне като треньор на националния отбор, заяви Лотар Матеус, който е рекордьор по мачове за Германия. Матеус, който беше капитан на световния шампион от 1990, говори за приликите между двамата в колонка в сряда във вестник "Билд". "Общото между Бекенбауер и Клоп е преди всичко тяхната харизма. Тяхната международна привлекателност", написа той. "Харизма, автентичност, надеждност и ясно чувство за посока, както като човек, така и във футбола – това е, което Франц Бекенбауер представляваше. И това е, което Юрген Клоп също представлява", добави Матеус.
Бекенбауер спечели Световната купа през 1974 година като играч и отново през 1990 в края на шестгодишния си мандат като треньор. Той вече беше икона, когато пое отбора през 1984 и го затвърди с титлата през 1990. Клоп, който ще поеме поста от Юлиан Нагелсман, няма същия произход като играч, но е печелил титли като треньор в Борусия Дортмунд и Ливърпул, за да бъде високо ценен. Той добави, че Клоп е много по-напреднал, отколкото Бекенбауер беше през 1984, "въпреки че, строго погледнато, Франц не е бил истински треньор".
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"Той никога не е получавал треньорски лиценз. Той е определял посоката, тактиката и стратегията, но винаги е имал силен треньорски щаб около себе си, на когото е делегирал задачи като тренировъчни упражнения. Вероятно няма да е много по-различно с Клоп", смята Матеус.„"Феновете го виждат като един от своите; той въплъщава мечтата да се „издигне в йерархията чрез честен и упорит труд", каза Матеус за Юрген Клоп.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages