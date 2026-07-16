Гари Линекер: Тактиката на Тухел беше абсолютно неразбираема

Легендарният английски нападател Гари Линекер определи като „неразбираема“ тактиката на селекционера на Англия Томас Тухел при загубата от Аржентина в полуфиналите на Световното първенство. Въпреки че Тухел направи няколко промени в отбрана, включвайки Езри Конса, Нико О'Райли и Дан Бърн, те не успяха да противодействат на Лионел Меси, който асистира и за двата гола, атакувайки по десния фланг.

В своя подкаст „The Rest is Football“ по „Нетфликс“ Линекер коментира: „Намирам за абсолютно неразбираемо, ако тактиката ти е да накараш всички да се приберат дълбоко, и то срещу най-великия футболист в историята. Той просто го доказва мач след мач – най-много голове на световни първенства, най-много асистенции. Просто постави някого да го пази. Той разполагаше с толкова много пространство и непрекъснато подаваше топки в наказателното поле.“

Бившият полузащитник Джо Коул също изрази разочарованието си от загубения полуфинал, като посочи негативната нагласа като основен проблем. „Обезкуражаващо е, нали? Защото сме били в тази ситуация и преди. Мисля, че проблемите са същите. Страхът от провал просто парализира английските отбори. 12% владеене на топката, след като поведохме, показва, че нещо не е наред. Това е манталитет. Можем да говорим за тактики, смени и всичко останало, но в крайна сметка това идва от мениджъра. Твърде често се паникьосваме и след това просто се препъваме в собствените си крака“, анализира Коул.

Друг бивш английски национал - Гари Невил, също отправи критики към тактическия подход и неумението на отбора да спре Меси. В подкаста „Stick to Football“ на „The Overlap“ Невил заяви: „Не мога да понасям да губим по този начин. Големият проблем за мен се появи още преди смените. Бяхме започнали да се прибираме твърде дълбоко. Виждал съм го толкова много пъти.“

Иън Райт пък изрази несъгласие с думите на Томас Тухел след мача, който заяви, че не съжалява за нищо. „Не можеш да кажеш, че сме изиграли най-добрия си мач. Не го направихме. Колко пъти докоснахме топката в тяхното наказателно поле? Седем? Ако играеш най-добрия си мач и имаш седем докосвания в наказателното им поле, значи не изискваш много от себе си. Защо казва това? Обижда ли интелигентността ни? Ние гледахме мача“, възмути се Райт.

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