Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че местният футбол се нужда от промяна в своето ДНК, за да може да печели трофеи от големи международни турнири. Германският специалист увери, че е отдаден на 100 процента на работата си и се надява да остане на поста си.

Англия загуби с 1:2 от Аржентина в полуфиналите на световното първенство, въпреки че водеше с 1:0 до 85-ата минута. Медиите във Великобритания пък посочиха самия Тухел за основен виновник за загубата заради тактиката му през последните 30 минути на мача, в които Аржентина имаше пълно превъзходство. Така за трети път в последните осем години Англия се оказа от губещата страна в решителен елиминационен мач, в който вкарва първия гол. Така стана на полуфиналите на световното през 2018 година, когато "трите лъва" отстъпиха с 1:2 след продължения пред Хърватия, а същото се случи и на финала на европейското първенство през 2021 година, когато англичаните изпуснаха титлата на "Уембли" след 1:1 с Италия и загуба при дузпите.

Thomas Tuchel think English football's 'DNA' played a big role in their World Cup exit 🗣️ pic.twitter.com/zf0vWUWwcL — Football on TNT Sports (@footballontnt) July 17, 2026

"Ако можем да сменим мисленето, трябва да го направим. Но когато става дума за футболни условия, не съм сигурен, че това е толкова лесно. След гола, който вкарахме, инициативата премина в Аржентина, те овладяха топката, а шансовете, които ние създавахме преди това, напълно изчезнаха. Станахме твърде пасивни. Опитах се да избегна това с включването на пети защитник, като така затворим всички празнини, които можеше да се отворят в отбрана. Трябваше да си върнем топката, защото без нея нямаше как да имаме инициативата", обясни германецът.

"Това, че не можем да контролираме топката по начина, по който го правят отбори като Испания, Аржентина и Бразилия, е голям проблем за нас. Най-голямото поле за развитие е при играта с топката и нейния контрол. Мисля, че имаме още какво да покоряваме, за да можем да стигнем и до голямата цел", допълни германският специалист.

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