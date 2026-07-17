Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

Според Тухел проблемът на Англия е в начина на мислене

  • 17 юли 2026 | 14:05
  • 749
  • 3

Селекционерът на Англия Томас Тухел заяви, че местният футбол се нужда от промяна в своето ДНК, за да може да печели трофеи от големи международни турнири. Германският специалист увери, че е отдаден на 100 процента на работата си и се надява да остане на поста си.

Англия загуби с 1:2 от Аржентина в полуфиналите на световното първенство, въпреки че водеше с 1:0 до 85-ата минута. Медиите във Великобритания пък посочиха самия Тухел за основен виновник за загубата заради тактиката му през последните 30 минути на мача, в които Аржентина имаше пълно превъзходство. Така за трети път в последните осем години Англия се оказа от губещата страна в решителен елиминационен мач, в който вкарва първия гол. Така стана на полуфиналите на световното през 2018 година, когато "трите лъва" отстъпиха с 1:2 след продължения пред Хърватия, а същото се случи и на финала на европейското първенство през 2021 година, когато англичаните изпуснаха титлата на "Уембли" след 1:1 с Италия и загуба при дузпите.

"Ако можем да сменим мисленето, трябва да го направим. Но когато става дума за футболни условия, не съм сигурен, че това е толкова лесно. След гола, който вкарахме, инициативата премина в Аржентина, те овладяха топката, а шансовете, които ние създавахме преди това, напълно изчезнаха. Станахме твърде пасивни. Опитах се да избегна това с включването на пети защитник, като така затворим всички празнини, които можеше да се отворят в отбрана. Трябваше да си върнем топката, защото без нея нямаше как да имаме инициативата", обясни германецът.

"Това, че не можем да контролираме топката по начина, по който го правят отбори като Испания, Аржентина и Бразилия, е голям проблем за нас. Най-голямото поле за развитие е при играта с топката и нейния контрол. Мисля, че имаме още какво да покоряваме, за да можем да стигнем и до голямата цел", допълни германският специалист.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Салиба играл с фрактура на Световното първенство

Салиба играл с фрактура на Световното първенство

  • 17 юли 2026 | 09:20
  • 2184
  • 5
"Вабанк": Тухел ли е виновникът за загубата на Англия и кой ще спечели историческия финал

"Вабанк": Тухел ли е виновникът за загубата на Англия и кой ще спечели историческия финал

  • 17 юли 2026 | 09:17
  • 2124
  • 5
Във ФИФА мислят какво наказание да наложат на Аржентина

Във ФИФА мислят какво наказание да наложат на Аржентина

  • 17 юли 2026 | 09:15
  • 1842
  • 6
Франция пристигна в Маями за последния мач на Дешан като селекционер

Франция пристигна в Маями за последния мач на Дешан като селекционер

  • 17 юли 2026 | 08:58
  • 1301
  • 2
Мохамед Уахби остава старши треньор на Мароко

Мохамед Уахби остава старши треньор на Мароко

  • 17 юли 2026 | 08:53
  • 370
  • 0
Предложили Фил Фоудън на Милан за заместник на Леао

Предложили Фил Фоудън на Милан за заместник на Леао

  • 17 юли 2026 | 07:54
  • 3088
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

Нещата не вървят на добре: УЕФА с 5 тежки обвинения към ЦСКА

  • 17 юли 2026 | 12:57
  • 30526
  • 96
Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

Ударно начало на уикенда в Белгия за Никола Цолов

  • 17 юли 2026 | 12:51
  • 12871
  • 6
Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

Левски пуска билетите за Университатя, за сектор "А" няма (ето колко струват и как могат да се купят)

  • 17 юли 2026 | 10:55
  • 14778
  • 39
ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

ЦСКА с шанс да стигне далеч в ЛЕ, ако отстрани Карабах, избегна Бенфика и Рейнджърс (съперниците за третия кръг)

  • 17 юли 2026 | 09:46
  • 30888
  • 64
Димитър Бербатов изненада всички, ще става театрален актьор

Димитър Бербатов изненада всички, ще става театрален актьор

  • 17 юли 2026 | 12:09
  • 7231
  • 32
Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

Левски с нова оферта към испанец, "сините" трябва да счупят трансферния си рекорд

  • 17 юли 2026 | 10:39
  • 18091
  • 7