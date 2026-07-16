60 години болка: чакането на Англия в цифри

Когато Боби Мур изкачва стълбите на „Уембли“, за да вдигне трофея „Жул Риме“ на 30 юли 1966 г., малцина са си представяли, че 60 години по-късно Англия все още ще чака нов триумф на световно първенство. Това чакане бе удължено за пореден път в сряда, когато отборът на Томас Тухел пропиля аванс срещу вдъхновената от Лионел Меси Аржентина и загуби с 1:2 в Атланта, сбогувайки се с надеждата за място на финала през 2026 г.

През шестте десетилетия след единствената световна титла на Англия футболът се промени, Великобритания се промени и светът се промени.

Ето числата, които разказват тази история:

Откакто Англия побеждава Западна Германия с 4:2 след продължения във финала през 1966 г., 454 играчи са направили своя дебют за националния отбор. Първият е Джон Холинс, който става 847-ият национал на Англия при приятелска победа с 2:0 над Испания на „Уембли“ през май 1967 г. Най-скорошният е тийнейджърът на Ливърпул Рио Нгумоа, 1300-ният играч, представил Англия, който дебютира при победата с 1:0 над Нова Зеландия в Тампа през юни.

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На световни първенства 161 различни футболисти са представяли Англия от 1970 г. насам – от членове на победоносния състав на Алф Рамзи до последното поколение, което се провали по мъчителен начин.

Не по-малко от 15 постоянни мениджъри на Англия са се опитвали да повторят постижението на Рамзи. Рон Грийнууд, Боби Робсън, Глен Ходъл, Свен-Йоран Ериксон, Фабио Капело, Гарет Саутгейт и Тухел са водили Англия на световно първенство, като всеки от тях се е надявал да сложи край на чакането.

Само седем футболисти са били капитани на Англия на световно първенство след 1966 г. – Мур, който се завръща през 1970 г., Мик Милс, Брайън Робсън, Алън Шиърър, Дейвид Бекъм, Стивън Джерард и Хари Кейн.

Англия е участвала на 12 от 15-те световни първенства след 1966 г. и многократно е била близо до успеха, без обаче да се върне на финала.

Сред тях са пропиляването на преднина от 2:0 срещу Западна Германия през 1970 г., „Божията ръка“ и „Голът на века“ на Диего Марадона през 1986 г., сълзите на Пол Гаскойн на полуфинала през 1990 г., червеният картон на Бекъм срещу Аржентина през 1998 г., прочутият пряк свободен удар на Роналдиньо през 2002 г., отмененият гол на Франк Лампард през 2010 г., пропуснатата дузпа на Кейн срещу Франция през 2022 г. и драматичният обрат на Аржентина в Атланта.

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След като печели първия си полуфинал на световно първенство през 1966 г., Англия губи следващите три – през 1990, 2018 и 2026 г.

Само в два случая през този век отбор е повеждал в резултата на полуфинал на световно първенство, но е губил. И двата пъти това е Англия – срещу Хърватия през 2018 г. и срещу Аржентина през 2026 г.

Германия (включително Западна Германия) и Аржентина са елиминирали Англия от световното първенство по три пъти след 1966 г.

Представянето на Англия при изпълнението на дузпи също се превърна в нежелана сюжетна линия.

Крис Уодъл и Стюарт Пиърс пропуснаха от 11 метра, когато Западна Германия сложи край на надеждите на Англия на полуфинала през 1990 г.

Изгонването на Бекъм предшества загуба с дузпи от Аржентина през 1998 г., въпреки че той реализира победния 11-метров наказателен удар срещу същия съперник четири години по-късно, за да прогони тези демони.

След 1966 г. е имало 30 свободни места на финала на световното първенство, но те са били заети само от осем различни нации.

Германия и Аржентина са участвали по шест пъти, Бразилия, Италия и Франция – по четири, Нидерландия – три, Испания – два пъти, а Хърватия – веднъж.

Англия остава извън този ексклузивен клуб.

Изминалото време може би се измерва най-добре извън терена.

От 1966 г. насам Великобритания е имала 14 министър-председатели, от Харолд Уилсън до сър Киър Стармър. САЩ са имали 11 президенти, от Линдън Б. Джонсън до Доналд Тръмп. Кралица Елизабет II беше наследена от крал Чарлз III. Имало е седем актьори в ролята на Джеймс Бонд и 15 превъплъщения на Доктор Кой.

Хора са стъпвали на Луната, Берлинската стена е паднала, изобретена е световната мрежа (World Wide Web), тунелът под Ламанша е свързал Великобритания с континентална Европа, а ерата на смартфоните е преобразила ежедневието. Когато Англия печели световната титла, песента „Out of Time“ на Крис Фарлоу е номер едно в британските класации, а „Батман: Филмът“ с участието на Адам Уест е начело на боксофиса. Приблизително 32,3 милиона души са гледали финала през 1966 г. по телевизията – все още една от най-големите аудитории в историята на британското радио и телевизионно разпространение.

Дори неофициалният футболен химн на страната остаря. Когато „Three Lions“ е издадена преди Евро '96, известният ѝ рефрен оплаква „30 години болка“. Оттогава са изминали още 30 години.

Въпреки всички разочарования, Англия продължава да създава играчи, способни да блеснат на световното първенство.

Гари Линекер вкара шест гола, за да спечели „Златната обувка“ през 1986 г.

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Кейн повтори това постижение през 2018 г. и отново отбеляза шест пъти през 2026 г., като през това лято си подели голмайсторската тежест с Белингам, който също се разписа шест пъти.

Въпреки 454 дебютанти, 15 селекционери, 17 капитани и 161 играчи, участвали на световни първенства, Мур остава единственият капитан на Англия, вдигал най-големия трофей във футбола.

Със започването на нов цикъл за световно първенство, надеждата остава, както винаги, че следващото поколение най-накрая ще донесе трофея у дома.

Материал на "Би Би Си"

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Снимки: Imago