Астън Вила се разбра с Парма за Сузуки

Астън Вила е постигнал споразумение с Парма за Зион Сузуки. Бирмингамци ще платят 35 милиона евро за вратаря, ако трансферът се осъществи, като пет милиона от тях са в бонуси. Очаква се 23-годишният вратар да подпише петгодишен контракт. Договорката става в същия ден, в който Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес.

Aston Villa have reached an agreement with Parma to sign goalkeeper Zion Suzuki.



The deal for the 23-year-old Japan international is worth an initial €30m plus bonuses that could be worth €35m.



A five-year contract through to 2031 is in place for Suzuki, with the goalkeeper… pic.twitter.com/GFTTS3Zw30 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 16, 2026

Преди няколко дни Сузуки бе на крачка от трансфер в Пари Сен Жермен, който щеше да го прати под наем в Ювентус. Изисквания на агента на японския национал провалиха сделката.

Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Професионалната кариера на Сузуки започва в японския Урава Ред Даймъндс. След това той игра в Белгия за Сент Трюйден преди да премине в Парма преди две години. Стражът вече има 28 мача за националния отбор на Япония и бе титуляр във всички мачове на тима на Световното първенство през лятото.

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Снимки: Gettyimages