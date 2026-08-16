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Астън Вила се разбра с Парма за Сузуки

  • 16 авг 2026 | 15:31
  • 2004
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Астън Вила се разбра с Парма за Сузуки

Астън Вила е постигнал споразумение с Парма за Зион Сузуки. Бирмингамци ще платят 35 милиона евро за вратаря, ако трансферът се осъществи, като пет милиона от тях са в бонуси. Очаква се 23-годишният вратар да подпише петгодишен контракт. Договорката става в същия ден, в който Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес.

Преди няколко дни Сузуки бе на крачка от трансфер в Пари Сен Жермен, който щеше да го прати под наем в Ювентус. Изисквания на агента на японския национал провалиха сделката.

Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес
Ювентус отправи оферта за Емилиано Мартинес

Професионалната кариера на Сузуки започва в японския Урава Ред Даймъндс. След това той игра в Белгия за Сент Трюйден преди да премине в Парма преди две години. Стражът вече има 28 мача за националния отбор на Япония и бе титуляр във всички мачове на тима на Световното първенство през лятото.

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Снимки: Gettyimages

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