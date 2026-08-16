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Ница привлича опитен халф

  • 16 авг 2026 | 15:23
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Ница привлича опитен халф

Ница е близо до привличането на опитния халф Аксел Витсел, твърди “Екип”. Бившият играч на Борусия (Дортмунд) и Атлетико Мадрид е свободен агент от края на миналия сезон, след като договорът му с Жирона изтече. Той се е разбрал с Ница за едногодишен контракт и се очаква утре да мине медицински прегледи.

Витсел беше част от тима на Белгия на Световното първенство през лятото. Ница има сериозна нужда от дефанзивен халф, след като загуби Лоран Абергел за няколко месеца поради тежка контузия. Той получи травмата по време на предсезонна контрола срещу Каляри миналата седмица.

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Снимки: Gettyimages

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