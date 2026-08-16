Четири срещи във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят още четири мача от четвъртия кръг на Втора лига. Спортист (Своге) и Несебър откриват програмата в 18:00 ч., а по-късно са другите три срещи.

Спартак (Плевен) ще опита да се върне на победния път в домакинството си на Локомотив (Горна Оряховица), който пък все още търси първия си успех. Монтана и Марек ще премерят сили на стадион "Огоста", а не по-малко интересен се очертава да бъде сблъсъкът между Добруджа и Янтра.

Втора лига, IV кръг

14 август, петък, 18:45 ч.:

Фратрия 2:0 Берое



1:0 Денислав Ангелов (67)

2:0 Илиян Капитанов (87-д)

Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне

15 август, събота, 19:00 ч.:

Етър 1:1 Рилски спортист



1:0 Анастас Пемперски (13)

1:1 Илия Димитров (86)

С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър

16 август, неделя, 18:00 ч.:

Спортист (Своге) - Несебър

16 август, неделя, 20:00 ч.:

Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица)

Добруджа - Янтра (Габрово)

Монтана - Марек

17 август, понеделник, 18:00 ч.:

Черноморец (Бургас) - ЦСКА II

18 август, вторник, 18:30 ч.:

Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)

18 август, вторник, 20:00 ч.:

Лудогорец II - Вихрен (Сандански)

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