Четири срещи във Втора лига днес

Днес предстои да се изиграят още четири мача от четвъртия кръг на Втора лига. Спортист (Своге) и Несебър откриват програмата в 18:00 ч., а по-късно са другите три срещи.
Спартак (Плевен) ще опита да се върне на победния път в домакинството си на Локомотив (Горна Оряховица), който пък все още търси първия си успех. Монтана и Марек ще премерят сили на стадион "Огоста", а не по-малко интересен се очертава да бъде сблъсъкът между Добруджа и Янтра.
Втора лига, IV кръг
14 август, петък, 18:45 ч.:
Фратрия 2:0 Берое
1:0 Денислав Ангелов (67)
2:0 Илиян Капитанов (87-д)
Фратрия подчини Берое и продължи с доброто си представяне
15 август, събота, 19:00 ч.:
Етър 1:1 Рилски спортист
1:0 Анастас Пемперски (13)
1:1 Илия Димитров (86)
С късен гол Рилски спортист спря победната серия на Етър
16 август, неделя, 18:00 ч.:
16 август, неделя, 20:00 ч.:
Спартак (Плевен) - Локомотив (Горна Оряховица)
17 август, понеделник, 18:00 ч.:
18 август, вторник, 18:30 ч.:
Пирин (Благоевград) - Хебър (Пазарджик)
18 август, вторник, 20:00 ч.:
Лудогорец II - Вихрен (Сандански)Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google