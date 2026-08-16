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Луис Енрике определи групата на ПСЖ за Суперкупата, двама от новите отпаднаха

  • 16 авг 2026 | 16:28
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Луис Енрике определи групата на ПСЖ за Суперкупата, двама от новите отпаднаха

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике обяви групата на тима за тазвечершния сблъсък за Суперкупата на Франция срещу Ланс. Срещата ще се изиграе от 21 часа българско време, а испанският наставник направи няколко интересни хода преди мача. Той включи в групата от 23 футболисти новите попълнения Люка Дин и Манеш Аклиуш, но в същото време извън нея остават новопривлечените Феран Торес и Мика Годс. По-изненадващо сред избранниците на Луис Енрике липсва и Жоао Невеш, но местните медии твърдят, че това е решение на треньора, продикутвано от желанието му да управлява по-добре натоварването върху някои от своите футболисти.

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Снимки: Gettyimages

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