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Триумфът на Аржентина и Лаутаро зарадва Интер за сметка на Байерн, запази се вече 44-годишна традиция на “нерадзурите”

  • 16 юли 2026 | 15:43
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Триумфът на Аржентина над Англия с 2:1 в полуфинала на Мондиал 2026 донесе радост за Интер в клубно отношение.

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Освен очевидния факт, че победният гол за “гаучосите” бе дело на звездата на “нерадзурите” Лаутаро Мартинес, то италианските шампиони запазиха и една наистина уникална серия.

Става въпрос за това, че Интер може да се похвали, че вече в продължение на 44 години има играч от клуба, който се класира на финал на Световно първенство. Серията започва още от финала през 1982 г. и ще продължи в сегашния последен мач от турнира през 2026 г.  - в цели 12 поредни издания. Именно Лаутаро е представителят на Интер в най-големия мач от световния футбол.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Отпадането на Англия пък съответно сложи край на серията на Байерн (Мюнхен), която също започваше от 1982 г., тъй като Хари Кейн се прости с надеждите за световната титла. С победата на Испания над Франция с 2:0 още в първия полуфинал стана ясно, че само един измежду италианския и германския гранд ще запази постижението си.

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