Триумфът на Аржентина и Лаутаро зарадва Интер за сметка на Байерн, запази се вече 44-годишна традиция на “нерадзурите”

Триумфът на Аржентина над Англия с 2:1 в полуфинала на Мондиал 2026 донесе радост за Интер в клубно отношение.

Победата на Испания сложи край на един от най-странните рекорди в историята на Мондиалите

Освен очевидния факт, че победният гол за “гаучосите” бе дело на звездата на “нерадзурите” Лаутаро Мартинес, то италианските шампиони запазиха и една наистина уникална серия.

Става въпрос за това, че Интер може да се похвали, че вече в продължение на 44 години има играч от клуба, който се класира на финал на Световно първенство. Серията започва още от финала през 1982 г. и ще продължи в сегашния последен мач от турнира през 2026 г. - в цели 12 поредни издания. Именно Лаутаро е представителят на Интер в най-големия мач от световния футбол.

🚨🚨| 𝐑𝐄𝐂𝐎𝐑𝐃: Inter Milan have had at least one player in every World Cup final 𝐒𝐈𝐍𝐂𝐄 𝟏𝟗𝟖𝟐 (1982–2026). 🏆🖤



The streak continues with Lautaro Martínez representing Argentina at the 2026 World Cup final. pic.twitter.com/J0tj6o9hTe — CentreGoals. (@centregoals) July 15, 2026

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Отпадането на Англия пък съответно сложи край на серията на Байерн (Мюнхен), която също започваше от 1982 г., тъй като Хари Кейн се прости с надеждите за световната титла. С победата на Испания над Франция с 2:0 още в първия полуфинал стана ясно, че само един измежду италианския и германския гранд ще запази постижението си.

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