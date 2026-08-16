Аморим предупреди Леао: Ще трябва да се бори за титулярното си място

Старши треньорът на Милан Рубен Аморим заяви, че нападателят на "росонерите" Рафаел Леао ще трябва да се бори сериозно, за да се завърне в стартовия състав. 27-годишният португалец има мускулен проблем и пропусна приятелския мач срещу Манчестър Юнайтед в събота, който италианският клуб спечели с 4:2 в Полша.
Рубен Аморим: Горд съм, че бях в Ман Юнайтед, но сега мисля само за проекта в Милан
"Леао е наш футболист и сме много щастливи, че сега е с нас. Той е ценен за състава, но ще трябва да се бори за мястото си. Представянето на Алфаджо Сисе ще го затрудни. Алексис Салемакерс смени позицията си, а Кристиан Пулишич се завръща. Ще има сериозна конкуренция за това място", каза Аморим пред медиите. Специалистът добави, че контузията на Леао не изглежда сериозна. Участието му в първия кръг от Серия "А" срещу Торино на 23 август обаче остава под въпрос.
Португалският наставник също така говори за кратко с британски журналисти преди приятелския мач на Милан с Манчестър Юнайтед вчера. "Как сте, момчета? Липсвам ли ви? Трябва да кажа, че вероятно ви липсвам. Особено на пресконференциите. Сигурно са станали значително по-скучни", пошегува се Аморим пред представители на медиите от Англия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Gettyimages