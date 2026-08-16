Нюкасъл се намесва в сделка, която се провали между Байерн и Астън Вила

От Нюкасъл са започнали първоначални разговори с Байерн (Мюнхен) относно евентуален трансфер на Палиня, съобщават различни медии. Играчът от доста време попада в плановете на “свраките”, които спешно търсят попълнения в средата на терена след напускането на Бруно Гимараеш. Първоначално португалецът е бил поставен по-скоро като резервен вариант, но в последните дни е излязал на преден план, след като офертата към Пиер Емил Хойберг е била отхвърлена от Марсилия.

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В същото време Палиня бе близо до преминаване в Астън Вила, но тази сделка също пропадна, след като бирмингамци не успяха да се споразумеят с баварците. От “Вила Парк” искаха да вземат Палиня под наем с опция за откупуването му, но германците искат директна продажба. Именно това е определяно като основен препъни камък и по отношение на сделка с Нюкасъл, тъй като “свраките” също не са склонни да откупят играча, който е оценяван на около 15 милиона евро.

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Снимки: Gettyimages