Марк Маркес се оказа отличен в прогнозата си за Световното, поне досега

Световният шампион в MotoGP Марк Маркес се оказа пълен отличник в прогнозата си за развоя на директните елиминации на Световното първенство по футбол, поне досега.

Преди началото на уикенда за Гран При на Германия миналата седмица пилотът на Дукати и другите състезатели, които взеха участие в официалната пресконференция на „Заксенринг“ бяха помолени да дадат своите прогнози за четвъртфиналите, полуфиналите и двата финала. Прогнозата на Маркес се оказа напълно точна, а тепърва предстои да видим дали и финалната част от неговата прогноза ще се окаже вярна, а именно Испания да вдигне за втори път в своята история световната купа.

Финалът между „Ла Фурия Роха“ и Аржентина ще се играе в Ню Йорк в неделя (19 юли) от 22:00 часа българско време. Предната вечер, от 00:00 часа, Франция ще се изправи срещу Англия в спора за третото място в Маями.

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Снимки: Gettyimages