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Големи празненства в Аржентина след победата над Англия

  • 16 юли 2026 | 11:24
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Хиляди аржентинци се събраха в центъра на Буенос Айрес, за да отпразнуват победата на националния отбор по футбол на Аржентина над Англия с 2:1 на полуфиналите на Световното първенство в Северна Америка.

Тълпи се събраха пред главния символ на аржентинската столица - Обелиска, който беше осветен в цветовете на националното знаме, за да отбележи класирането на отбора за финала на Мондиал 2026. Хората изпълниха булевард „Нуеве де Хулио“. Някои празнуващи се качиха върху автобусни спирки и улични лампи.

Както и в други части на града, хората пееха песни, танцуваха и развяваха знамена, включително такива, изобразяващи границите на Фолкландски острови, предизвикали военен конфликт между Аржентина и Великобритания през 1982 година. Поради териториалния спор, мачът, проведен в Атланта (САЩ), имаше особено символично значение в южноамериканската страна.

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Снимки: Imago

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