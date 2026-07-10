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Холанд: Мачът с Англия е специален за мен

  • 10 юли 2026 | 05:52
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Нападателят на норвежкия национален отбор Ерлинг Холанд определи предстоящия четвъртфинал на Световното първенство по футбол срещу Англия като изключително специален. Звездата на Манчестър Сити, който е роден в Лийдс, ще се изправи срещу редица свои съотборници.

„Да, това е специален мач. Мисля, че е наистина специален за мен, защото играя в Англия и съм роден в Англия. Освен това ще играя срещу съотборници от Манчестър Сити. Така че е малко... не е странно, а по-скоро забавен мач, ще бъде страхотен“, заяви Холанд пред репортери.

Срещата ще се състои на 12 юли на стадион „Хард Рок“ в Маями, Флорида. Според норвежкия голмайстор англичаните са сред основните претенденти за световната титла.

Запитан за шансовете на Норвегия да спечели Мондиала, Холанд отговори: „Все още са много ниски. Мисля, че има няколко ясни фаворита, а Англия е един от тях. Смятам, че всички вие трябва да окажете максимален натиск върху английските момчета.“

На осминафиналите Норвегия постигна исторически успех, елиминирайки петкратния световен шампион Бразилия с 2:1. Холанд описа победата като „истинска лудост“.

„Да победим Бразилия беше нещо лудо за нас, норвежците. А след това да се изправим срещу Англия на четвъртфинал на Световно първенство в САЩ е доста специално. Ако видите радостта в Норвегия, ще разберете, че това не е нещо обичайно за страната ни, така че е супер специално“, добави нападателят.

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Снимки: Imago

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