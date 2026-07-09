Морган Роджърс: Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд?

В националния тим на Англия всички са наясно, че ако дадат каквото и да е пространство на Ерлинг Холанд в четвъртфиналния двубой срещу Норвегия в Маями на Световното първенство в събота, това може да се окаже фатално, призна полузащитникът Морган Роджърс.

Попитан как би могъл да бъде ограничен Холанд, английският полузащитник подходи шеговито.

„Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд? Не съм сигурен, че го е правил, но ще опитаме“, отговори Роджърс.

„Той е толкова невероятен футболист. Нещата, които прави, цифрите - просто знаеш колко е добър. Може би ще трябва да опитаме да ограничим това да получава шансове, защото е толкова клиничен пред вратата“, добави английският национал.

„Още при първата ни тренировка след победата над Мексико посланието бе да се стремим и да постигнем повече. Все още можем да се подобрим. За много от нас това ще бъде най-важният мач, в който сме участвали, особено на Световно първенство при тези обстоятелства“, продължи Морган Роджърс.

Той заяви още, че играчите са били щастливи да приветстват опитния халф Джордан Хендерсън обратно в лагера, след като той претърпя операция на ръката заради контузията, която получи при празненствата след мача в Мексико Сити.

„Това просто показва точно какъв е той като човек. Да го видим тази сутрин, усмихнат и все още щастлив, независимо какво му се случи през последните 48 часа, е много хубаво за нас. Той е нещо като сърцето на групата“, обясни Роджърс.

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Снимки: Imago