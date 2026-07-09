Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Англия
  3. Морган Роджърс: Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд?

Морган Роджърс: Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд?

  • 9 юли 2026 | 10:53
  • 380
  • 2

В националния тим на Англия всички са наясно, че ако дадат каквото и да е пространство на Ерлинг Холанд в четвъртфиналния двубой срещу Норвегия в Маями на Световното първенство в събота, това може да се окаже фатално, призна полузащитникът Морган Роджърс.

Попитан как би могъл да бъде ограничен Холанд, английският полузащитник подходи шеговито.

„Някой някога спирал ли е Ерлинг Холанд? Не съм сигурен, че го е правил, но ще опитаме“, отговори Роджърс.

„Той е толкова невероятен футболист. Нещата, които прави, цифрите - просто знаеш колко е добър. Може би ще трябва да опитаме да ограничим това да получава шансове, защото е толкова клиничен пред вратата“, добави английският национал.

„Още при първата ни тренировка след победата над Мексико посланието бе да се стремим и да постигнем повече. Все още можем да се подобрим. За много от нас това ще бъде най-важният мач, в който сме участвали, особено на Световно първенство при тези обстоятелства“, продължи Морган Роджърс.

Той заяви още, че играчите са били щастливи да приветстват опитния халф Джордан Хендерсън обратно в лагера, след като той претърпя операция на ръката заради контузията, която получи при празненствата след мача в Мексико Сити.

„Това просто показва точно какъв е той като човек. Да го видим тази сутрин, усмихнат и все още щастлив, независимо какво му се случи през последните 48 часа, е много хубаво за нас. Той е нещо като сърцето на групата“, обясни Роджърс.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 4602
  • 9
Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

Окончателно: Мароко ще е без Сайбари срещу Франция

  • 9 юли 2026 | 09:14
  • 1389
  • 1
Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

Европейски депутати настояват Инфантино да бъде разследван заради нарушения на принципа на "политическа неутралност"

  • 9 юли 2026 | 08:30
  • 3470
  • 3
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 6906
  • 4
Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

Чуамени подновява договора си с Реал за още пет години

  • 9 юли 2026 | 07:53
  • 3673
  • 1
Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

Дани Олмо: Не ни интересува какво правят другите отбори

  • 9 юли 2026 | 06:53
  • 939
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

ЦСКА се завръща на европейската сцена, съперникът е коварен

  • 9 юли 2026 | 07:08
  • 17295
  • 70
Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

Франция - Мароко: пореден полуфинал за "петлите" или жадуван реванш за "атласките лъвове"

  • 9 юли 2026 | 09:25
  • 4602
  • 9
Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

Ден 11 на "Уимбълдън" ще излъчи финалистите в женския турнир, Кисимов атакува полуфиналите

  • 9 юли 2026 | 07:34
  • 5975
  • 0
Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

Лудогорец на финалната права в преговорите с Олимпиакос

  • 9 юли 2026 | 10:23
  • 2921
  • 1
Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

Колина отхвърли обвиненията и обясни за две от спорните решения на Аржентина - Египет

  • 9 юли 2026 | 11:06
  • 3896
  • 12
Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

Ламин Ямал за Меси, Алварес и кога ще видим най-доброто от него

  • 9 юли 2026 | 08:08
  • 6906
  • 4