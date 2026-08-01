Чернев с половин час при победа на Ещрела срещу отбора на Роналдо

Българинът Атанас Чернев се появи като резерва при престижната победа на клубния си отбор Ещрела Амадора срещу саудитския Ал-Насър с 4:2 в контролната среща от предсезонната подготовка на двата тима. Ал-Насър беше без големите си звезди като Кристиано Роналдо и Жоао Феликс, както и голяма част от другите им колеги, които все още почиват след края на Мондиал 2026 в САЩ, Канада и Мексико, докато Чернев започна мача на резервната скамейка и се появи в игра в 64-ата минута.

Въпреки приятелския си формат срещата ще бъде запомнена от няколко официални предупреждения, а ситуацията ескалира в 54-ата минута, когато вратарят на саудитите Бенто Крепски получи директен червен картон.

Това се случи, когато резултатът вече беше 1:0 в полза на португалците, които бяха открили резултата в 25-ата минута след попадението на 23-годишния Леандро Антонети от Пуерто Рико. След почивката Маркъс Айомиде покачи в 62-рата минута, а в 78-ата Сидни ван Хойдонк оформи класиката.

Отборът на Ал-Насър направи късно надигане и можеше да направи зрелищно изравняване след головете на Абдула Ал Хамдан в 80-ата минута и Хайдер Абдулкарим в 90-ата, но арабите се пропукаха още веднъж в добавеното време, когато 22-годишният французин оформи крайния резултат в 98-ата минута.

Това бе последната лятна проверка на Чернев и компания, които започват новия сезон с тежко домакинство на 8 август срещу вицешампиона Спортинг (Лисабон), който в своята заключителна контрола отнесе полуфиналиста в Лига Европа от последната кампания Нотингам Форест с 4:1. Тимът на Ал-Насър от своя страна, който ще бъде воден през идния сезон 2026/2027 от Анге Постекоглу, има да изиграе още един приятелски мач срещу испанския Алмерия на 4 август. Единадесет дни по-късно, на 15 август, отборът на Кристиано Роналдо ще изиграе и първия си официален мач за новата кампания, който ще бъде домакинство на Ал-Фатех от СПЛ на Саудитска Арабия.



СНИМКА: CF Estrela da Amadora, SAD FACEBOOK

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