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Проблеми в Норвегия преди 1/4-финала с Англия

  • 7 юли 2026 | 17:55
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Тимът на Норвегия е засегнат от вирус в лагера си преди решителния двубой, твърди местният вестник "Дагбладет". Според медиите в страната, умората и заболявания са нарушили подготовката на норвежкия национален отбор за предстоящия мач срещу Англия. След като са пропътували хиляди километри по време на турнира, има предположения, че постоянното движение се е отразило на състоянието на играчите. Отборът вече се сблъска с няколко случая на заболявания по пътя си към тази фаза на надпреварата.

Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал
Брилянтен Холанд и несломим вратар наказаха пропуските на Бразилия и изстреляха Норвегия на исторически 1/4-финал

Нападателят на Кристъл Палас, Йорген Странд Ларсен, пропусна първия мач от Световното първенство поради болест. Впоследствие Маркус Холмгрен Педерсен отсъстваше от елиминационния двубой срещу Бразилия заради вирус.

Селекционерът Столе Солбакен беше забелязан да кашля по време на пресконференцията след загубата на Норвегия от Франция с 1:4. Самият той разкри притесненията си.

„Всъщност само Йорген беше с температура“, каза той. „Но след това имаше по малко кашлица и дрезгав глас, разпръснати из целия отбор.“„Но има климатици, полети, съблекални и всичко останало. Ние сме над 50 души, така че би било странно, ако някой не се разболее“, добави Солбакен.

Норвегия си остана нерешим ребус за Бразилия
Норвегия си остана нерешим ребус за Бразилия

Въпреки това треньорът се опита да успокои притесненията относно отсъствието на Педерсен срещу Бразилия. Той смята, че проблемите на играча се дължат на натоварване, което не е очаквал.

„Мисля, без да съм лекар, че това е комбинация от факта, че момчето е младо, дойде на Световното първенство и си е мислело: „Ще бъда резерва на Юлиан [Риерсон].Той изигра два мача и се представи страхотно, натрупа много впечатления, главата му е пълна, тялото му е пълно с впечатления и системата му леко се срива.“

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Снимки: Gettyimages

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