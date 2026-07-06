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Левски с последно занимание преди важния мач с Борац – на живо от Баня Лука с новините от лагера на „сините“
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  2. Англия
  3. И следващият мач на Англия ще бъде при тежки условия и може да има отлагане

И следващият мач на Англия ще бъде при тежки условия и може да има отлагане

  • 6 юли 2026 | 19:08
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Английските футболисти трябваше да се справят с огромно физическо предизвикателство по време на вчерашния двубой с Мексико на "Ацтека". Самата среща започна с един час закъснение заради гръмотевични бури. Освен това играчите на Томас Тухел трябваше да се адаптират към необичайната за тях голяма надморска височина. Ситуацията се усложни още повече заради червения картон на Джаръл Куанса. Така англичаните трябваше да играят почти цяло полувреме (с добавеното време от над 11 минути) в числено намелен състав, при тежки условия, бранейки аванса си. Това изстиска физическите сили на Хари Кейн и компания до краен предел.

1/4-финалът с Норвегия обаче няма да предложи много по-леки условия за англичаните. Двубоят е в Маями и трябва да започне в 17:00 часа местно време.

Според NBC прогнозата е по време на мача температурите да достигнат 33 градуса, а има вероятност за още "изолирани гръмотевични бури". Това може още веднъж да предизвика отлагане на мач на "трите лъва" по време на Световното първенство.

Двубоят на "Хард Рок Стейдиъм" трябва да започне в полунощ българско време в събота срещу неделя.

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