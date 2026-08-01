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  3. Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
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Наставникът на Левски Хулио Веласкес поздрави футболистите си за отношението им в днешния мач със Септември, спечелен категорично от „сините“ с 3:0

20 Левски 3:0 Септември

"Изиграхме много сериозно този мач. С невероятно отношение на момчетата. Доминирахме от първата минута и съм доволен от своите футболисти. Трябва да играем по този начин именно в тези мачове. Трябва да сме адаптивни. Очевидно натрупването на минути води до ситуации като тази с Акрам Бурас. Винаги трябва да сме готови да представляваме най-добрата версия на себе си. Когато имаш натрупване на игрови минути, има натрупване на физическа умора и психическа умора. Трябва да се опитаме да минимизираме това. Да играеш през два дни от теб изисква много физически усилия. Важни са абсолютно всички футболисти. Трябва да управляваме по най-добрия начин тези процеси. Наясно съм, че всички мачове са много важни. Момчетата показаха зрялост и отношение. Играем по един и същи начин в Европа и България. Мога да сваля шапка на момчетата".

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