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Солбакен: Най-добрите англичани не играят във Висшата лига

  • 8 юли 2026 | 23:05
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Солбакен: Най-добрите англичани не играят във Висшата лига

Селекционерът на Норвегия, Стале Солбакен, омаловажи твърденията, че присъствието на звезди от Премиър лийг в състава му осигурява предимство преди четвъртфиналния сблъсък с Англия на Мондиал 2026. Въпреки че нападателят на Манчестър Сити Ерлинг Холанд и капитанът на Арсенал Мартин Йодегор са сред водещите фигури в английския елит, Солбакен не смята, че това дава превес на неговия тим. Специалистът контрира, като изтъкна, че най-влиятелните играчи на „трите лъва“ се състезават извън Англия – голмайсторът Хари Кейн в Байерн Мюнхен и звездата Джуд Белингам в Реал Мадрид.

„Не съм сигурен дали това е предимство. Някои от нашите футболисти очевидно са се изправяли срещу много от английските национали. Но двамата най-добри английски играчи не са във Висшата лига. Те са в Испания и Германия, така че може да погледнете на нещата и по този начин“, коментира Солбакен пред медиите.

Той не пропусна да похвали Ерлинг Холанд, който отбеляза два гола за победата с 2:1 над Бразилия на осминафиналите. Солбакен също така, че в отбора няма контузени или болни футболисти преди важния мач.

„Ерлинг е част от колектива и е с тази група още от юношеските формации. Много от тях се познават от деца и сега се наслаждават на това приключение. Мартин Йодегор пък има по-свободна роля при нас, за разлика от тази в Арсенал. Всеки мач е различен. Нито един от съперниците ни досега не ни е подценил. Няма да има тайни и в предстоящия двубой“, допълни норвежкият селекционер.

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