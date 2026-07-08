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Една от най-големите музикални звезди изнесе частен концерт на английските национали

  • 8 юли 2026 | 14:39
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Една от най-големите музикални звезди в момента Ед Шийрън е изнесъл кратък частен концерт за английските национали. Роденият в Йоркшър изпълнител е на турне в САЩ, където ще бъде гост на сватбата на друга от най-големите поп звезди на нашето време - Тейлър Суифт и играча на местния тим от НФЛ - Канзас Сити Чийфс Травис Келси. Той е получил специално обаждане с молба от английската федерация да се отзове в лагера на “трите лъва”. Той веднага се е отзовал на поканата и е изнесъл кратък концерт от около четвърт час, похвалиха се от ФА.

Англичаните имаха почивен ден след трудния успех над Мексико с 3:2 на “Ацтека”. Те се завърнаха в базата си в Канзас, където разпускат преди да започне същинската подготовка на тима на Томас Тухел за сблъсъка с Норвегия. Английските национали се борят и със сериозната жена, като температурите в Канзас достигнаха вчера до 36 градуса и се очаква да са в този диапазон и за сблъсъка със скандинавците, който е насрочен за неделя от 00:00 българско време.

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Снимки: Gettyimages

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