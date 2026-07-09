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Куанса е наказан за два мача, пропуска евентуален полуфинал

  • 9 юли 2026 | 19:43
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Защитникът на Англия Джаръл Куанса е наказан за два мача за червения картон, който получи при победата с 3:2 над Мексико на осминафиналите на Световното първенство в Северна Америка. Това означава, че той не само ще пропусне битката с Норвегия на четвъртфиналите, но и евентуален полуфинал.

ФИФА днес обяви какво ще е наказанието на Куанса. Това ще доведе до допълнителни проблеми за Томас Тухел. Постът десен краен защитник е най-проблематичния в тима на Англия. Селекционерът взе някои спорни решения при повиквателните на играчите и тази позиция се превърна в проблем. Сега надеждите му са, че Рийс Джеймс ще успее да се възстанови и да бъде на линия още за мача с Норвегия.

Решението на ФИФА се очаква да бъде прието с бурно недоволство в Англия на фона на отменената санкция на американския нападател Фоларин Балогун. От Футболната асоциация на Англия обмисляха да обжалват евентуално наказание на Куанса, но очакваха то да е един мач.

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