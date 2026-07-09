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  3. Дан Бърн: Изобщо не сме изненадани от представянето на Норвегия

Дан Бърн: Изобщо не сме изненадани от представянето на Норвегия

  • 9 юли 2026 | 15:00
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Английският национал Дан Бърн предвижда изключително труден двубой срещу Норвегия и звездата на тима Ерлинг Холанд. Според защитника „трите лъва“ ще трябва да покажат значително по-добра игра в сравнение с мача си срещу Мексико, за да си осигурят победа и място на полуфиналите на Световното първенство.

Ако получи шанс за изява, високият 198 сантиметра бранител ще има за задача да неутрализира нападателя на скандинавците, който впечатлява със 7 гола в 4 мача до момента на турнира. Бърн обаче подчерта, че силното представяне на норвежците не е неочаквано.

„Ако трябва да бъда честен, изобщо не сме изненадани, че се справят толкова добре. Видях колко силни бяха още в квалификациите. Те попаднаха в трудна група с Италия, но успяха да завършат на първо място, отбелязвайки множество голове. Затова не е изненадващо, че играят силно и дори победиха Бразилия“, коментира той.

„Наясно съм, че Бразилия беше сочена за фаворит, но когато разполагаш с футболисти от класата на Холанд и Мартин Йодегор, както и с други играчи, които могат да създават положения, винаги имаш шанс“, добави английският защитник.

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