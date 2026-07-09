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Потребителите залагат на Норвегия на Холанд да победи Англия в четвъртфиналите на Световното първенство

  • 9 юли 2026 | 11:56
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Потребителите залагат на Норвегия на Холанд да победи Англия в четвъртфиналите на Световното първенство

С навлизането на Световното първенство във фазата на четвъртфиналите, Kaizen Gaming публикува ексклузивни данни от своята платформа Betano, които показват, че потребителите в световен мащаб най-силно подкрепят  Аржентина, Норвегия, Испания и Франция  да се класират за полуфиналите.

Прогнози за отборите, които ще се класират за полуфиналите  (селекция от пазар „Да се класира“):

  • 75% от потребителите залагат, че Норвегия ще се класира за сметка на Англия.

  • 80% от потребителите смятат, че Аржентина ще елиминира Швейцария.

  • Испания е сочена за фаворит срещу Белгия, като 55% от залозите са в нейна

    полза.

  • 67% от потребителите прогнозират, че Франция ще преодолее Мароко и ще

    продължи напред.

Що се отнася до две от най-големите изненади на турнира досега – победата на  Норвегия  над  Бразилия  и отпадането на  Германия  от  Парагвай  – за потребителите на Betano тези развръзки не изглеждат чак толкова неочаквани. Всъщност  42%  от тях са прогнозирали, че Парагвай ще се класира напред, а  45%  са предвидили, че Норвегия ще елиминира Бразилия и ще достигне до четвъртфиналите.

Споделените данни са извлечени на сутринта на 8 юли 2026 г. от общо 18 пазара, без да включват Обединеното кралство. Международните данни могат да варират в зависимост от наличните възможности за залагане на отделните пазари.

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