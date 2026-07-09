Потребителите залагат на Норвегия на Холанд да победи Англия в четвъртфиналите на Световното първенство

С навлизането на Световното първенство във фазата на четвъртфиналите, Kaizen Gaming публикува ексклузивни данни от своята платформа Betano, които показват, че потребителите в световен мащаб най-силно подкрепят Аржентина, Норвегия, Испания и Франция да се класират за полуфиналите.

Прогнози за отборите, които ще се класират за полуфиналите (селекция от пазар „Да се класира“):

75% от потребителите залагат, че Норвегия ще се класира за сметка на Англия .

80% от потребителите смятат, че Аржентина ще елиминира Швейцария .

Испания е сочена за фаворит срещу Белгия , като 55% от залозите са в нейна полза.

67% от потребителите прогнозират, че Франция ще преодолее Мароко и ще продължи напред.

Що се отнася до две от най-големите изненади на турнира досега – победата на Норвегия над Бразилия и отпадането на Германия от Парагвай – за потребителите на Betano тези развръзки не изглеждат чак толкова неочаквани. Всъщност 42% от тях са прогнозирали, че Парагвай ще се класира напред, а 45% са предвидили, че Норвегия ще елиминира Бразилия и ще достигне до четвъртфиналите.

Споделените данни са извлечени на сутринта на 8 юли 2026 г. от общо 18 пазара, без да включват Обединеното кралство. Международните данни могат да варират в зависимост от наличните възможности за залагане на отделните пазари.

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