Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

Реал Мадрид завърши 2:2 срещу Фиорентина в приятелска среща, играна във Клагенфурт, Австрия. Това бе първата по-сериозна проверка на “белите” след два успеха в Испания. Жозе Моуриньо все още не може да разчита на доста от основните си играчи, които участваха на Световното първенство през лятото.

Привлеченият от Интер Дензел Дъмфрис направи неофициален дебют. Той бе в титулярния състав, където бе и Трент Александър-Арнолд, като нидерландецът действаше пред Трент по дясното крило. Именно англичанинът отправи първия удар в мача, но той бе неточен. Реал поведе в 12-ата минута след отлично изпълнение на Ендрик. 18-годишният Алексис Сирия удвои аванса на “белите” в 24-ата минута след пробив на Камавинга и негово подаване, което бе пропуснато от Арда Гюлер, за да стигне топката до младока.

Empate 2-2 del Real Madrid con dos partes bien diferentes, en la primera dominio y buen juego.



Después llegó el apagón, la Fiorentina aceleró y marcó en sus 1as llegadas, después todo fue más insulso y monótono.



El gatillo de Endrick de lo mejor del partido.



Aprobado 5,5.… — ▪️ Macroski ▪️ (@MMacroski) August 1, 2026

Малко преди почивката Роберто Пиколи се разписа за италианците. Той бе изведен отлично от Алекс Хименес и преодоля вратаря. Фиорентина имаше предимство в края на първата част и в началото на второто полувреме, когато бързо създадоха две добри възможности и стигнаха до три корнера в рамките на пет минута. В 58-ата минута Мойс Кийн изравни след удар с глава след центриране на Фаджоли. И голмайсторът, и асистентът се появиха на терена секунди по-рано. 15 минути преди края дебют за Реал направи и Карлос Еспи.

Real Madrid surrender a two-goal lead to Fiorentina in Austria 👀 pic.twitter.com/rwWP1jWncJ — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) August 1, 2026

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Снимки: Imago