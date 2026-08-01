Реал Мадрид изпусна аванс от два гола срещу Фиорентина

Реал Мадрид завърши 2:2 срещу Фиорентина в приятелска среща, играна във Клагенфурт, Австрия. Това бе първата по-сериозна проверка на “белите” след два успеха в Испания. Жозе Моуриньо все още не може да разчита на доста от основните си играчи, които участваха на Световното първенство през лятото.
Привлеченият от Интер Дензел Дъмфрис направи неофициален дебют. Той бе в титулярния състав, където бе и Трент Александър-Арнолд, като нидерландецът действаше пред Трент по дясното крило. Именно англичанинът отправи първия удар в мача, но той бе неточен. Реал поведе в 12-ата минута след отлично изпълнение на Ендрик. 18-годишният Алексис Сирия удвои аванса на “белите” в 24-ата минута след пробив на Камавинга и негово подаване, което бе пропуснато от Арда Гюлер, за да стигне топката до младока.
Малко преди почивката Роберто Пиколи се разписа за италианците. Той бе изведен отлично от Алекс Хименес и преодоля вратаря. Фиорентина имаше предимство в края на първата част и в началото на второто полувреме, когато бързо създадоха две добри възможности и стигнаха до три корнера в рамките на пет минута. В 58-ата минута Мойс Кийн изравни след удар с глава след центриране на Фаджоли. И голмайсторът, и асистентът се появиха на терена секунди по-рано. 15 минути преди края дебют за Реал направи и Карлос Еспи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago