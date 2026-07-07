В лагера на Англия форсират възстановяването на Рийс Джеймс, Тухел мисли и върху друг вариант

Медицинският щаб на Англия работи много усилено, за да може да помогне на Рийс Джеймс да се възстанови напълно и да се върне в игра за 1/4-финалния сблъсък с Норвегия. Проблемите с десния фланг на защитата станаха пословични за тима на Томас Тухел от самото начало на Световното първенство. Германецът така и не повика Трент Александър-Арнолд, а Тино Ливраменто отпадна с контузия още преди първия мач. Рийс Джеймс, Джед Спенс и Джаръл Куанса също имаха различни физически проблеми. Последният започна в 1/8-финала с Мексико, но получи червен картон и ще пропусне сблъска с Норвегия. Джед Спенс също все още не е възстановен напълно, въпреки че влезе в края на двубоя с Мексико.

Рийс Джеймс получи разтежение още в мача с Гана преди две седмици и оттогава не е тренирал с основната група. Имаше съмнения, че може да отпадне до края на турнира, но той реши да остане с отбора, надявайки се да се възстанови за заключителната част.

Срещу Мексико Езри Конса завърши като десен бек, но тогава англичаните играеха вече с петима в защита. Ако Джеймс не е готов, вероятно точно Конса ще започне отдясно и срещу Норвегия, а Джон Стоунс ще заеме неговото място в центъра на защитата.

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