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Норвежките национали напуснаха хотела си заради лоши условия

  • 9 юли 2026 | 15:11
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Преди сблъсъка с Англия на четвъртфиналите на Световното първенство тимът на Норвегия напусна своя петзвезден хотел в Маями след само един ден престой. Оказа се, че Ерлинг Холанд и неговите съотборници са били недоволни от шума от близка строителна площадка, липсата на зала за срещи и 4-километровото разстояние до плажа.

Те изразиха недоволството си, въпреки че хотелът предлагаше луксозен басейн с изглед към града, просторни премиум апартаменти с впечатляващ изглед към Флорида и стаи, оборудвани по високи стандарти.

Селекционерът Стале Солбакен и играчите публично се оплакаха от хотел „Далмар“ във Форт Лодърдейл, преди бързо да се преместят, с помощта на доброволци, в хотел „Четири сезона“ на брега.

“Имаше някои неща, които можеха да бъдат по-добри и ние ги разрешихме. Всичко, за да се оптимизираме и подготвим по най-добрия възможен начин за важен мач”, заяви капитанът и звезда на Арсенал Мартин Йодегор.

Солбакен допълнително разясни какво е притеснявало норвежците: “Имаше няколко неща, които не бяха наред там. ФИФА се съгласи с това и беше много склонна да ни помогне. Искате да имате място за събиране и срещи. Като цяло, имаше твърде много дребни неща. Не че не може да се живее там, но ние трябва да бъдем отбор, да бъдем заедно и като едно цяло.”

Според норвежкия вестник „Дагбладет“ няколко играчи са били разочаровани и от стандарта на чистота в хотел „Далмар“. Междувременно, вестник „ВГ“ съобщава, че хотелът се е намирал до много оживен път, което допълнително е допринасяло за смущенията.

Новият хотел обаче е по-скъп. Норвегия засега трябваше да плати разликата в цената, но всички разходи за хотела се покриват от ФИФА, която по-късно ще им възстанови средствата.

Това е далеч от идеална подготовка за скандинавската нация преди първия им четвъртфинал на Световно първенство в историята. Мачът е от полунощ българско време в нощта на събота срещу неделя.

За да стане всичко по-трудно за норвежците, те са изминали хиляди километри досега на Мондиала. Те започнаха турнира в Бостън, след това летяха до Ню Джърси, преди да се върнат в Бостън, а след това отидоха в Далас. Мачът от осминафиналите срещу Бразилия играха отново в Ню Джърси.

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