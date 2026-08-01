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  3. Митов изгледа от пейката късен обрат на Абърдийн срещу вицешампиона

Митов изгледа от пейката късен обрат на Абърдийн срещу вицешампиона

  • 1 авг 2026 | 22:14
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Митов изгледа от пейката късен обрат на Абърдийн срещу вицешампиона

На фона на появилата се информация през последната седмица за трансфер на българския вратар Димитър Митов, той остана резерва при успеха на клубния си Абърдийн с 2:1 срещу вицешампиона Хартс от първия кръг на новия сезон в шотландската Премиършип.

Гостите поведоха в 35-ата минута с гол на Ошийн Макентий, но подобно на загубената титла през миналия сезон, те изпуснаха успеха буквално в последния момент. В 90-ата минута Кевин Нисбет изравни, малко след това Стюърт Финдлий направи нарушение, което коства на отбора му дузпа, а на него самия – червен картон. Зад топката застана авторът на изравнителното попадение Нисбет, който стана големият герой за Абърдийн и оформи големия обрат.

Иначе днес на вратата бе Мариус Мюлер, който дойде от Волфсбург преди седмица и замести Митов, а българинът пази в първата официална среща на тима си през този сезон, която бе срещу Брора Рейнджърс от турнира за Купата на Лигата. Тепърва предстои да разберем през идните седмици накъде ще поеме 29-годишният страж.

Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник
Димитър Митов близо да трансфер - Абърдийн вече му взе заместник

В следващия си мач Митов и компания ще гостуват на Дънди от Премиършип. Хартс от своя страна имат сблъсък с Бенфика от третия предварителен кръг на Лига Европа, след като през миналата седмица вицешампионите отпаднаха от квалификациите на Шампионската лига.

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