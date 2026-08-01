Брентфорд с рекорден за клуба трансфер

Брентфорд официално потвърди привличането на малийския полузащитник Мамаду Сангаре от Ланс срещу рекордна за клуба сума. 24-годишният футболист се присъединява към английския клуб с петгодишен договор, който включва опция за удължаване с още една година.

Въпреки че от Брентфорд не обявиха точната сума по сделката, те уточниха, че тя надхвърля платените 42,5 милиона паунда за Данго Уатара от Борнемут през миналото лято.

Mamadou Sangare has just become Brentford's record signing, and according to those who have worked with him, he could be a Premier League star in the making.



The Mali international has signed a five-year deal at the west London club, with a club option for a further year.… pic.twitter.com/XkUEODEA72 — The Athletic | Football (@TheAthleticFC) August 1, 2026

Мамаду Сангаре изигра ключова роля за Ланс през изминалия сезон, като помогна на тима да завърши на второ място в Лига 1 и да спечели Купата на Франция за първи път в историята си.

„Мамаду е играч, когото следим от доста време. Той беше в нашия радар и бяхме много настоятелни да го привлечем“, заяви старши треньорът на Брентфорд Кийт Андрюс.

Ready to write a new chapter in your story, Mamadou 🇲🇱🌟 pic.twitter.com/7J94Vn9a2D — Brentford FC (@BrentfordFC) August 1, 2026

„Миналият сезон беше изключително важен за него след няколко периода под наем, през които той се разви. В Ланс той се представи на постоянно високо ниво за отбор, който завърши втори в първенството. Към това трябва да добавим и формата му за националния отбор на Мали, където се превърна в ключов играч“, добави той.

Централният полузащитник записа 33 мача за Ланс през миналия сезон, след като се присъедини от Рапид Виена. Кариерата му започва в Ред Бул Залцбург, след което преминава през няколко периода под наем, а силните му изяви за Хартберг му осигуряват трансфер в Рапид Виена. Сангаре има 16 мача за националния отбор на Мали и взе участие в турнира за Купата на африканските нации през 2025 г.

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Снимки: Imago