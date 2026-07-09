Британският премиер намекна за почивен ден при триумф на Англия на Световното

Министър-председателят на Обединеното кралство Киър Стармър загатна, че може да обяви официален почивен ден в страната, ако Англия триумфира на Световното първенство по футбол.

Премиерът описа победата на "трите лъва" срещу Мексико на осминафиналите като "едно от най-добрите представяния на Англия, които е виждал", а успех срещу Норвегия през уикенда би доближил страната до първа световна титла от 60 години.

"Не искам да ни урочасам, но можете да ме попитате отново, ако стигнем до финала", отговори Киър Стармър на въпрос дали ще подкрепи обявяването на официален празник, ако Англия спечели турнира.

На срещата на върха на НАТО в Анкара през тази седмица британският премиер се пошегува с норвежкия си колега Йонас Гар Стьоре, припомняйки му, че Англия единствено е печелила Мондиала, когато неговата партия (б.а. лейбъристите) са били на власт.

"Ние сме добри приятели. Отношенията между Норвегия и Обединеното кралство са по-силни от всякога, а той е ключов човек за коалициите, които строим. За 90 минути в събота вечер обаче ще трябва да бъдем един срещу друг", каза Стармър.

Той също така обясни, че е устоял на призивите да бъде отменен червеният картон на защитника Джаръл Куанса от мача срещу Мексико, след като Доналд Тръмп принуди ФИФА да премахне наказанието на Фоларин Балогун, който не трябваше да играе срещу Белгия.

"Не мога да ви кажа колко много съобщения получих в ранните часове на понеделник за червения картон. Бързам да добавя, че не съм опитал да го направя", обясни Стармър.

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