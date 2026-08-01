Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Много неприятна новина за Левски преди предстоящите битки с Кайрат в Шампионската лига. Един от основните футболисти на “сините” Акрам Бурас бе заменен принудително в средата на втората част на срещата със Септември, след като преди това бе открил резултата в двубоя.

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Състоянието на алжиреца не изглеждаше много добро и той излезе накуцвайки, което поставя под сериозно съмнение участието му в първия двубой с казахстанския първенец.

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