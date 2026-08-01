Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Левски
  3. Неприятна новина за Левски от мача със Септември

Неприятна новина за Левски от мача със Септември

  • 1 авг 2026 | 20:32
  • 18905
  • 17

Много неприятна новина за Левски преди предстоящите битки с Кайрат в Шампионската лига. Един от основните футболисти на “сините” Акрам Бурас бе заменен принудително в средата на втората част на срещата със Септември, след като преди това бе открил резултата в двубоя.

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Състоянието на алжиреца не изглеждаше много добро и той излезе накуцвайки, което поставя под сериозно съмнение участието му в първия двубой с казахстанския първенец.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

БФС премести мач на ЦСКА заради Панатинайкос

БФС премести мач на ЦСКА заради Панатинайкос

  • 1 авг 2026 | 16:53
  • 7633
  • 12
10 години без Траян Дянков

10 години без Траян Дянков

  • 1 авг 2026 | 16:09
  • 2442
  • 5
Победа за Лудогорец III в Букурещ

Победа за Лудогорец III в Букурещ

  • 1 авг 2026 | 16:03
  • 1347
  • 0
Панатинайкос привлече халф, който бе следен от Левски

Панатинайкос привлече халф, който бе следен от Левски

  • 1 авг 2026 | 15:45
  • 2120
  • 1
Ивайло Станчев: Пробвахме нови неща

Ивайло Станчев: Пробвахме нови неща

  • 1 авг 2026 | 15:14
  • 875
  • 0
Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

Ясно е къде ще продължи кариерата си голмайсторът на Спартак (Варна)

  • 1 авг 2026 | 15:08
  • 3107
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

Ботев 1:0 Черно море, Чандъров бележи от дузпа

Ботев 1:0 Черно море, Чандъров бележи от дузпа

  • 1 авг 2026 | 21:15
  • 7500
  • 8
Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

Левски премина с лекота през Септември и отново може да мисли за ШЛ

  • 1 авг 2026 | 20:50
  • 71682
  • 234
Изиграха се първите три мача във Втора лига

Изиграха се първите три мача във Втора лига

  • 1 авг 2026 | 21:54
  • 34001
  • 8
Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

Веласкес: Свалям шапка на моите момчета

  • 1 авг 2026 | 21:12
  • 4014
  • 7
Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

  • 1 авг 2026 | 18:16
  • 12110
  • 12