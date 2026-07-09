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Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката

  • 9 юли 2026 | 06:33
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В лагера на Англия могат да си отдъхнат. Джордан Хендерсън претърпя успешна операция на тежката контузия на китката, която получи по време на празненствата след победата над Мексико с 3:2. Интервенцията беше извършена в Ортопедичния институт в Канзас Сити. Халфът вече направи и първия си коментар след операцията.

„Операцията приключи, сега поглед към голямата събота. Благодаря на целия персонал, който се погрижи за мен. Специално на тримата хирурзи, които извършиха операцията“, сподели Хендерсън в публикация на профила си в Instangram.

Според „The Athletic“ играчът вече се е завърнал в лагера на отбора при своите съотборници в Канзас. Полузащитникът на Брентфорд няма да вземе повече участие в турнира, но ще остане в Съединените щати, за да подкрепи съотборниците си, докато се подготвят за четвъртфиналния мач в събота срещу Норвегия в Маями.

Хендерсън има 90 мача за Англия. Последната му изява беше като резерва в мача от груповата фаза срещу Панама. Оттогава не е играл. Въпреки това Тухел подчертава важността на Джордан за отбора, тъй като той е един от ключовите лидери на Англия.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн
БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

В спор за място на финалната четворка на Мондиал 2026 англичаните ще играят с Норвегия. Двбуоят стартира в полунощ българско време на 12-ти юли (неделя) и подобно на всички 104 мача от световните футболни финали в Северна Америка ще се излъчи на живо в bnt.sportal.bg.

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