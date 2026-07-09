Джордан Хендерсън претърпял успешно операция на китката

В лагера на Англия могат да си отдъхнат. Джордан Хендерсън претърпя успешна операция на тежката контузия на китката, която получи по време на празненствата след победата над Мексико с 3:2. Интервенцията беше извършена в Ортопедичния институт в Канзас Сити. Халфът вече направи и първия си коментар след операцията.

„Операцията приключи, сега поглед към голямата събота. Благодаря на целия персонал, който се погрижи за мен. Специално на тримата хирурзи, които извършиха операцията“, сподели Хендерсън в публикация на профила си в Instangram.

Според „The Athletic“ играчът вече се е завърнал в лагера на отбора при своите съотборници в Канзас. Полузащитникът на Брентфорд няма да вземе повече участие в турнира, но ще остане в Съединените щати, за да подкрепи съотборниците си, докато се подготвят за четвъртфиналния мач в събота срещу Норвегия в Маями.

Хендерсън има 90 мача за Англия. Последната му изява беше като резерва в мача от груповата фаза срещу Панама. Оттогава не е играл. Въпреки това Тухел подчертава важността на Джордан за отбора, тъй като той е един от ключовите лидери на Англия.

БНТ ще излъчи всички 104 мача от Мондиал 2026, Sportal.bg ги дава онлайн

В спор за място на финалната четворка на Мондиал 2026 англичаните ще играят с Норвегия. Двбуоят стартира в полунощ българско време на 12-ти юли (неделя) и подобно на всички 104 мача от световните футболни финали в Северна Америка ще се излъчи на живо в bnt.sportal.bg.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google