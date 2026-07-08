Лекарският щаб на Норвегия успокои страстите около слуховете за болни играчи преди сблъсъка с Англия

Лекарят на националния отбор на Норвегия беше принуден да направи публично изявление, след като селекционерът Столе Солбакен породи опасения за здравословни проблеми в лагера на тима преди четвъртфиналния мач срещу Англия в Маями.

Норвегия отстрани Бразилия с 2:1 в осминафинален двубой в Ню Джърси, благодарение на два гола на Ерлинг Холанд през второто полувреме.

За този мач отборът разполагаше с всички свои футболисти с изключение на защитника на Торино Маркус Педерсен, който отсъстваше поради заболяване.

На пресконференцията си след мача Солбакен, заяви, че в деня на срещата Педерсен „е усетил, че тялото му не е в кондиция“, въпреки че е участвал пълноценно в тренировките преди това.

Той продължи с обяснението, че нападателят Йорген Странд Ларсен е страдал от треска, от която играчът на Кристъл Палас вече се е възстановил. Селекционерът добави, че е имало „малко кашлица и дрезгавост, разпръснати из целия отбор“.

„Има климатици, полети, съблекални и всичко останало“, отбеляза Солбакен. „Ние сме над 50 души, така че би било странно, ако някой не се разболее.“

Проблеми в Норвегия преди 1/4-финала с Англия

Коментарите на селекционера изглежда визираха общата умора в състава след значителното количество пътувания по време на Световното първенство досега.

Например, отборът трябваше да пропътува 1100 мили от стадиона в Далас до базата си в Грийнсбъро, Северна Каролина, след като победи Кот д'Ивоар с 2:1 в 1/16-финалите.

След това ги очакваше допълнително пътуване от над 500 мили до стадион „МетЛайф“ (известен като стадион „Ню Йорк/Ню Джърси“ поради спонсорски причини) за сблъсъка с Бразилия.

Спекулациите около здравето на норвежкия отбор обаче накараха лекаря на тима, Ола Санд, да излезе с изявление, в което отрича да има притеснения преди мача с Англия.

„Всички играчи са здрави в момента“, заяви Санд пред норвежкото издание „Нетависен“.

„Много малко проблеми, като се има предвид, че сме заедно от почти шест седмици. Така че е страхотно, че вярват на този слух [за вируса]. Държим нещата под контрол.“

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