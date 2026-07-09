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Ерлинг Холанд призова: Потърсете името ми в Гугъл

  • 9 юли 2026 | 18:12
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Всеки, който потърси името на суперзвездата на Норвегия Ерлинг Холанд в Гугъл, ще бъде посрещнат със забавна изненада.

На срещата на НАТО: вместо бомби и самолети, Канада поиска... Холанд
На срещата на НАТО: вместо бомби и самолети, Канада поиска... Холанд

При изписване на името на головата машина, в търсачката се появяват няколко малки фигурки на викинги, които гребат заедно в кораб, а лицата им са заменени от норвежки знамена. Гугъл дава и опцията потребителят да удря барабан - в унисон с култовото празнуване след победа на скандинавците, станало известно като "викингско гребане".

Самият Холанд насочи феновете да потърсят името му в четвъртък в официалните си профили, а множество потребители споделиха резултатите в социалните мрежи.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

Норвежците изпълняват този ритуал след всяка своя победа на Мондиал 2026, включително и при изключителния успех срещу Бразилия с 2:1 на 1/8-финалите, дошъл след два гола именно на нападателя на Манчестър Сити.

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