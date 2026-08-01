Ман Юнайтед обърна Атлетико с два гола на Мбемо

Манчестър Юнайтед изигра третата си контрола в Скандинавия. След загуба от Рексъм във Финландия и победа с 5:0 над Розенборг в Норвегия днес “червените дяволи” спечелиха с 2:1 срещу Атлетико Мадрид в Швеция. “Дюшекчиите” поведоха още в петата минута с попадение на Арнау Ортис, но след два гола на Брайън Мбемо през второто полувреме англичаните стигнаха до пълен обрат.

Майкъл Карик направи две промени от мача с Розенборг. Амад Диало се присъедини към тима след участието си на Световното първенство и влезе на мястото на Джошуа Зиркзее, а Брайън Мбемо бе на върха на атаката. Лени Йоро отново действаше като десен краен бранител.

Bryan's brace seals victory in Stockholm ✌️🇸🇪 — Manchester United (@ManUtd) August 1, 2026

Тимът на Диего Симеоне поведе още в петата минута. След ъглов удар топката бе подадена на Арнау Ортис. Той се опита да центрира, но никой не докосна топката, това изненада вратаря Том Хийтън и тя се озова в мрежата. Ман Юнайтед опита да отговори бързо и удар от воле на Люк Шоу бе отразен след отлично спасяване на Облак. “Червените дяволи” имаха предимство в този период. Удар на Йоро с глава мина покрай вратата, а Облак направи ново спасяване след изстрел на Диало.

🚨🚨| Manchester United are the 𝐂𝐇𝐀𝐌𝐏𝐈𝐎𝐍𝐒 of the Snapdragon Cup. 🥳



They have now won the Snapdragon Cup for the third year in a row. 🏆🏆🏆 pic.twitter.com/MTlXKfCHPT — CentreGoals. (@centregoals) August 1, 2026

След половин час игра Мбемо имаше шанс, но ударът му с глава не намери целта. След това опасните ситуации намаляха, но малко преди почивката Хийтън трябваше да не намесва при една от редките ситуации пред вратата му. Малко след почивката тимът на Майкъл Карик изравни. Шей Лейси бе повален в наказателното поле и Мбемо реализира отсъдената дузпа.

Треньорът на Ман Юнайтед направи само една промяна на почивката, а повечето смени започнаха от 73-ата минута. Веднага след тези промени отборът му стигна до втори гол. Джак Флетчър спечели една топка в полето на съперника. Центрирането му бе отклонено, но след втори рикошет топката се удари в Мбемо и се озова в мрежата. В 83-ата минута Атлетико беше близо до изравняване. Удар на Хюлманд срещна гредата, а при последвалото разбъркване испанците нямаха късмет да се разпишат.

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Снимки: Imago