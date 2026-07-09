Англия тренира без трима от важните си играчи

Деклан Райс, Марк Геи и Рийс Джеймс са пропуснали вчерашната тренировка на Англия, като са се подготвяли по индивидуален план. Халфът на Арсенал има проблеми в подколянното сухожилие от месеци, както призна самият той, но очакванията са отново бе бъде в титулярния състав за 1/4-финалния сблъсък с Норвегия.

Геи страда от мускулна преумора, но най-вероятно също ще започне в центъра на защитата заедно с Езри Конса. Големият проблем в състоянието на Рийс Джеймс, който пропусна последните три мача и все още прави всичко възможно да се възстанови за мача с Норвегия. Джаръл Куанса е контузен, а Джед Спенс също имаше проблеми, но последните индикации са, че все пак ще е готов да започне като десен бек.

Джордан Хендерсън се е завърнал в лагера на националния отбор, след като претърпя операция на ръката заради нелепата контузия, която получи при празненствата след победата над Мексико. След този мач "трите лъва" получиха два дни почивка и това бе първата им тренировка. Отборът ще лети за Маями в петък сутринта. Двубоят с Норвегия е в полунощ българско време в събота срещу неделя.

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