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30 000 англичани ще подкрепят “трите лъва” в Маями срещу Норвегия

  • 8 юли 2026 | 17:53
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Английският национален отбор ще се радва на подкрепата на поне 30 000 свои сънародници, които ще дерат гърла за “трите лъва” на “Хард Рок Стейдиъм” в 1/4-финала с Норвегия. Срещу Хърватия, Гана и ДР Конго островитяните се чувстваха като у дома си заради шумната подкрепа от трибуните, но на “Ацтека” около 10 000 фена на “трите лъва” бяха заглушени в големи периоди от ентусиазираните фенове на Мексико.

Според “Дейли Мейл” Футболната асоциация на Англия е получила допълнително 8000 билета от други федерации, чиито национални отбори вече са отпаднали от надпреварата. Като тази квота се добави към тези, които вече са се снабдили с билети, общият брой на фенове на "трите лъва", които ще присъстват на стадиона с капацитет 64 478, ще надхвърли 30 000.

Изданието твърди, че Томас Тухел и неговите играчи се радват и на значителна подкрепа от местните жители в САЩ и това се очаква да се случи и в двубоя с Норвегия.

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