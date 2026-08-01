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Чаби Алонсо е доволен за Мудрик и лекото наказание на клуба

  • 1 авг 2026 | 20:20
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Чаби Алонсо е доволен за Мудрик и лекото наказание на клуба

Мениджърът на Челси Чаби Алонсо е доволен, че Михайло Мудрик е получил разрешение да се завърне в игра, след като отсъства близо две години заради положителен допинг тест. Украинското крило игра за последно за Челси през ноември 2024-а, но получи разрешение да се върне на терена в петък, след като Английската футболна асоциация (ФА) разреши дисциплинарното му производство в съгласие със Световната антидопингова агенция.

След като Челси загуби с 1:2 от лондонския си съперник Тотнъм пред 80 363 зрители в Сидни днес, Алонсо заяви, че Мудрик ще се присъедини към отбора в Хонконг за следващия етап от предсезонната им подготовка. „Много се радвам за него, за себе си също, но най-вече за него. Искаме той да се чувства част от отбора, защото тренира самостоятелно толкова дълго. Трябва да видим какво ще се случи, защото не играе от дълго време. Честно казано, не очаквахме да чуем тази страхотна новина“, каза мениджърът на "сините".

Той също приветства успеха при обжалването на Челси срещу наложено отнемане на точки за нарушения на трансферните правила на Английската футболна асоциация. "Всеки проблем, който е решен, е нещо хубаво. Това може да повлияе на отбора, така че съм щастлив“, завърши специалистът, цитиран от агенция Ройтерс. 

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Десет от Тотнъм удариха Челси с гол в края
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Снимки: Imago

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