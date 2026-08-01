Тежка загуба на Рома в Кардиф

Трудната предсезонна подготовка на Рома продължи с тежко поражение с 1:4 от Кардиф Сити в приятелска среща. Мачът бе белязан от дебюта на Сантиаго Кастро, гол и пропусната дузпа на Пауло Дибала, както и сериозна контузия на Мухамед Ба, който беше изнесен на носилка със сълзи на очи.

"Джалоросите" се готвят за участие в Шампионската лига, но до момента през лятото се представят колебливо, като преди това записаха равенство 3:3 срещу Кан, след като водеха с 3:0 до червения картон на Уесли.

Cardiff City complete their pre-season preparations with a 4-1 victory over Italian giants AS Roma at Cardiff City Stadium ⚽️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿#BBCFootball pic.twitter.com/w69xNb9c1Y — BBC Sport Wales (@BBCSportWales) August 1, 2026

Новото попълнение Кастро пристигна едва вчера от Болоня срещу 35 милиона евро плюс бонуси и веднага бе хвърлен в титулярния състав. Защитата на италианския тим обаче действаше хаотично и позволи на Сиан Ашфорд да открие резултата още в третата минута след асистенция на Оли Танър.

Най-лошата новина не беше резултатът, а гледката на халфа Ба, който бе изнесен от терена напълно съкрушен. Той тъкмо се завръщаше след контузия на предна кръстна връзка, но след единоборство се свлече на земята, държейки се за дясното коляно.

Sem comentários. Assistência do Wesley e gol do Cardiff.



Cardiff City [2] - 0 Roma pic.twitter.com/LdwenXRgz1 — Central AS Roma (@CentralASRoma) August 1, 2026

Слабо връщане на Уесли към вратаря Миле Свилар затрудни стража и позволи на Юсеф Салех да се възползва и да удвои преднината за 2:0. Малко по-късно Уэсли беше фаулиран от Пери Нг в наказателното поле, но Дибала изпълни слабо дузпата и вратарят спаси. Матиас Соуле тества Нейтън Трот, но Ашфорд вкара трети гол за Кардиф Сити след поредната срамна проява в отбраната на Рома.

Дибала се реваншира за пропуска си, като първо ударът му с глава мина на сантиметри от гредата, а след това засече асистенция на Соуле за 3:1. Въпреки това Танър се възползва от грешка на Девайн Ренш и оформи крайния резултат при контраатака. Рома заигра по-добре след влизането на Дониел Мален, а Соуле изглеждаше нетърпелив да се докаже, тъй като е поставен в трансферния списък. В добавеното време обаче удар с глава на Даниеле Гиларди след ъглов удар срещна гредата.

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Снимки: Imago