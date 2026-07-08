Бивш нападател от Премиър лийг: Халфовата линия на Англия за 224 млн. паунда не е доминирала в нито един мач, не виждам как ще отстраним Аржентина

Бившият нападател на Уотфорд Трой Дийни, който в момента се изявява като анализатор и колумнист за "Сън", заяви, че никак не е впечатлен от досегашното представяне на Англия на Световното първенство. Той със сигурност не е впечатлен от скъпата халфова двойка на Англия, съставена от Деклан Райс и Елиът Андерсън, заявявайи, че двамата вътрешни халфове на тима струват общо 224 милиона паунда, а не са успели да доминират в нито един сблъсък до момента. "Трите лъва" в неделя ще се изправят в 1/4-финален сблъсък с приятната изненада на турнира Норвегия.

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„Двамата опорни полузащитници струват общо 224 милиона паунда, а ние не сме доминирали в нито един мач, когато са играли заедно. Всъщност, кажете ми кога сме доминирали дори в едно полувреме. Не сме доминирали в нито един период от който и да е мач. Не можем да продължаваме да губим топката по начина, по който го правим в средата на терена. Жена ми онзи ден ми каза, че всеки път, когато говоря за Англия, звуча сякаш ги мразя. Не е така, просто имам очаквания. Става въпрос за това, което ми се казва, и това, което виждам. Томас Тухел ни каза, че ще играем нападателно и ще видим една наистина различна Англия. Все още не съм видял това на този турнир.“

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Представянето в нажежената мексиканска атмосфера е оставило Дийни хладен към трудния успех на тима.

„Разказът беше изцяло за това, че мачът е на „Ацтека“, където те са спечелили еди-колко си мача. С цялото ми уважение, това все пак беше Мексико. Раул Хименес е тяхната звезда. Симпатичен човек, но догодина ще играе за Уулвс в Чемпиъншип. Нито един от неговите съотборници не би попаднал в третия ни отбор.“

Най-голямата заплаха от Норвегия ще бъде Ерлинг Холанд, който досега е отбелязал седем гола на Световното първенство. Дийни казва, че Джуд Белингам е един от малкото английски играчи, които наистина са впечатлили до момента.

„Бяхме слаби, преди да поведем с 2:0. Вкарахме случаен гол и втори след добра преса. Но успяхме ли да контролираме мача за десет минути? Не. Всъщност изглеждаше, че само те ще вкарат. Не владеехме топката, не се грижехме за нея. Всички говорят сякаш това е било някакво наистина мъжко представяне. Това, което ме дразни повече, е, че ако загубим сега, няма да се говори колко велики са били тези представяния. Вместо това, много бързо ще се заговори как не сме доминирали и защо не сме взели Коул Палмър. Видяхме брилянтни изпълнения от Джуд Белингам. Той се развива. Всъщност бих поставил Джуд Белингам пред Хари Кейн, ако трябваше да подредя играчите. Но Сака е направил едно добро подаване.

Нито едно от крилата не е изиграло мач, за който да кажеш: „Ето защо си тук“. Всъщност смятам, че Антъни Гордън беше фантастичен без топка онзи ден, това беше едно от по-добрите му представяния. Но ако Тухел смени Гордън и пусне Маркъс Рашфорд в следващия мач, няма да има недоволство. Дразня се на английските фенове, когато казват, че Испания е скучна. Те направиха около 700 паса и в нито един момент не изглеждаше, че ще загубят от Португалия. А ние искаме повече. Не задържаме топката и се промъкваме на косъм. Къде е обективността? Очаквам да победим, но в момента все още бих заложил, че Аржентина ще ни победи на полуфинала, ако и двата отбора стигнем дотам. Време е да направим едно цялостно представяне“, бе изключително критичен Дийни в своя анализ за досегашното представяне на Англия.

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