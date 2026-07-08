Мачът САЩ - Белгия постави нов рекорд за най-гледано футболно предаване в историята на Съединените щати

Мачът на САЩ срещу тима на Белгия от 1/8-финалите на Световното първенство постави нов рекорд като най-гледаното футболно предаване в историята на САЩ, съобщи телевизия Fox, след като бяха публикувани предварителните рейтинги.

Fox информрмира, че 30 милиона души са гледали срещата, завършила с победа с 4:1 за Белгия в Сиатъл.

Така съставът на "червените дяволи" се класира за 1/4-финалите и елиминира последния от трите съдомакини на турнира - САЩ, Канада и Мексико.

Срещите от Световното първенство се излъчват на живо на bnt.sportal.bg. Платформата ще предава в реално време всички 104 мача от програмата на Мондиал 2026.

В един момент аудиторията е достигнала пик от над 36.8 милиона души. Това надмина предишния рекорд, който бе поставен на двубоя между Съединените щати и Босна и Херцеговина миналата седмица, който според Fox е бил гледан от 26.4 милиона души.

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Снимки: Imago