Популярни
»
Вход / Регистрирай се

Гледай на живо

Солидно второ полувреме за Левски не бе достатъчно за успех в Баня Лука - отзивите след 1:1 срещу Борац
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

  • 7 юли 2026 | 22:39
  • 982
  • 0

Белгийският халф Амаду Онана е скъсал предната кръстна връзка при победата на тима на осминафиналите на Световното първенство над САЩ с 4:1, потвърдиха от отбора.

"За съжаление, медицинските прегледи потвърдиха, че Амаду е получил скъсване на предната кръстна връзка", каза лекарят на белгийския тим Брахим Хасен в изявление.

Удар за Белгия и Астън Вила: Онана е с много тежка контузия
Удар за Белгия и Астън Вила: Онана е с много тежка контузия

"Това е опустошителна новина, както за него лично, така и за отбора", допълни той.

В изявлението се добавя, че след консултация с клуба си Астън Вила Онана ще остане в лагера на Белгия поне до края на четвъртфиналния мач срещу Испания в петък.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Imago

Още от Футбол свят

Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

Фьолер потвърди за преговорите с Клоп

  • 7 юли 2026 | 21:26
  • 1058
  • 0
ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

ВАР сгреши при незачетения гол на Египет, твърди бивш рефер

  • 7 юли 2026 | 21:25
  • 7232
  • 21
Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

Джордж Уеа осъди расистките обиди към Мбапе

  • 7 юли 2026 | 21:16
  • 1213
  • 5
Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

Бивш футболист на Локо (София) бележи в ШЛ за арменци

  • 7 юли 2026 | 21:13
  • 2069
  • 0
Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

Милан спечели надпреварата с Наполи за защитник на Лацио

  • 7 юли 2026 | 21:08
  • 5707
  • 1
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 86463
  • 709
Виж всички

Водещи Новини

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

Левски не успя да вземе преднина в Баня Лука! Всичко ще се реши на "Герена"

  • 7 юли 2026 | 22:45
  • 102243
  • 397
Швейцария 0:0 Колумбия, Джака се размина само с жълт картон (гледайте тук)

Швейцария 0:0 Колумбия, Джака се размина само с жълт картон (гледайте тук)

  • 8 юли 2026 | 00:03
  • 5892
  • 29
Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

Веласкес: Играхме много добре и можеше да победим

  • 7 юли 2026 | 23:50
  • 1831
  • 2
Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

Аржентина и Меси избегнаха детронацията с велик късен обрат срещу Египет

  • 7 юли 2026 | 21:05
  • 86463
  • 709
Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

Развълнуваният Меси: Направихме нещо невероятно

  • 7 юли 2026 | 23:12
  • 2749
  • 6
Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Джокович и Оже-Алиасим играят пети сет

Време е за 1/4-финалните сблъсъци на "Уимбълдън", Джокович и Оже-Алиасим играят пети сет

  • 7 юли 2026 | 23:50
  • 17790
  • 3