Лекарят на Белгия потвърди лошите новини за Онана

Белгийският халф Амаду Онана е скъсал предната кръстна връзка при победата на тима на осминафиналите на Световното първенство над САЩ с 4:1, потвърдиха от отбора.

"За съжаление, медицинските прегледи потвърдиха, че Амаду е получил скъсване на предната кръстна връзка", каза лекарят на белгийския тим Брахим Хасен в изявление.

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"Това е опустошителна новина, както за него лично, така и за отбора", допълни той.

В изявлението се добавя, че след консултация с клуба си Астън Вила Онана ще остане в лагера на Белгия поне до края на четвъртфиналния мач срещу Испания в петък.

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Снимки: Imago