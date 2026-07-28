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Позабравеният Мадисън е развълнуван от работата с Де Дзерби в Тотнъм

  • 28 юли 2026 | 14:40
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Позабравеният Мадисън е развълнуван от работата с Де Дзерби в Тотнъм

Халфът на Тотнъм Джеймс Мадисън е развълнуван да работи под ръководството на новия мениджър Роберто де Зерби и вярва, че атакуващият подход на италианеца ще бъде подходящ за играта му, докато клубът се готви за нова кампания във Висшата лига. 47-годишният Де Зерби пое ръководството на лондончани през март, след като временният треньор Игор Тудор беше уволнен. Специалистът изведе Тотнъм до спасение във Висшата лига, като клубът завърши на 17-то място след победа над Евертън в последния кръг.

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"Мениджърът е много ясен. Целите ни са да бъдем по-добри, да играем по-силен футбол, да бъдем страстни и да се гордеем, че играем за този клуб", каза 29-годишният Мадисън пред репортери във вторник. Последният сезон на полузащитника беше белязан от контузия в коляното. "Все още се учим как играем, но трябва да се вслушаме в мениджъра. Стилът му е атакуващ и това е доста вълнуващо", каза още Джеймс Мадисън.

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