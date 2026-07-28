Челси сътвори голово шоу в дебюта на Чаби Алонсо

Челси спечели първата си официална контрола под ръководството на Чаби Алонсо. Лондончани победи Уестърн Сидни Уондърърс с 6:4 по време на турнето си в Австралия. Влезлият като резерва Жоао Педро реализира хеттрик в рамките на девет минути в края.

Алонсо заложи на доста юноши, като в стартовия състав имаше само трима играчи от първия отбор. “Сините” показаха добри неща в атака, но имаха сериозни проблеми в защита. Дебютантът Дастан Сатпаев откри за Челси още в шестата минута. Австралийците осъществиха пълен обрат до 32-ата минута след попадения на Антони Панцопулос, който се разписа след удар с глава, и Ейдън Хамънд. Грешките в отбраната на гостите бяха сериозни и можеше да се стигне още голове във вратата им. Те обаче успяха да изравнят преди почивката след попадение на Дарио Есуго.

63’ Joao Pedro subbed on ➡️

66’ Assist (3-3) 👟

80’ Goal (4-4) ⚽️

86’ Goal (5-4) ⚽️

90’ Goal (6-4) ⚽️



What a cameo from the Brazilian 🤯 pic.twitter.com/8gFeV8FV75 — ESPN UK (@ESPNUK) July 28, 2026

Наставникът на Челси извърши само две смени на почивката и Уестърн Сидни Уондърърс отново поведе в 62-ата минута след гол на Дилан Скиклуна. Веднага след това попадение Чаби Алонсо смени почти целия си отбор, а на терена се появиха някои от основните му играчи, сред които Коул Палмър, Ливай Колуил, Джейми Гитънс, Естевао и Жоао Педро. Това промени облика на лондончани. Те изравниха в 66-ата минута, след като Гитънс се възползва от пробив и подаване на Жоао Педро.

The Xabi Alonso era is off to a flying start.💙📸#Chelsea pic.twitter.com/kJDElnGnb5 — Blue Season Daily (@BlueSeasonDaily) July 28, 2026

“Сините” доминираха, но допуснаха нов гол след грешно подаване на Естевао. Луал изведе домакините отново напред. Класата на влезлите като резерви играчи на “сините” си каза думата и те стигнаха до обрат. Жоао Педро реализира хеттрик в рамките на девет минути.

Just look at this assist from Joao Pedro man. What a footballer he is pic.twitter.com/nGK0CoGsRT — Conn (@ConnCFC) July 28, 2026

Следващата контрола на Челси отново е в Сидни. В събота тимът ще се изправи срещу Тотнъм. След това му предстоят мачове с Ювентус в Хонконг и Милан в Джакарта, Индонезия.

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Снимки: Imago