Челси сътвори голово шоу в дебюта на Чаби Алонсо

Челси спечели първата си официална контрола под ръководството на Чаби Алонсо. Лондончани победи Уестърн Сидни Уондърърс с 6:4 по време на турнето си в Австралия. Влезлият като резерва Жоао Педро реализира хеттрик в рамките на девет минути в края.
Алонсо заложи на доста юноши, като в стартовия състав имаше само трима играчи от първия отбор. “Сините” показаха добри неща в атака, но имаха сериозни проблеми в защита. Дебютантът Дастан Сатпаев откри за Челси още в шестата минута. Австралийците осъществиха пълен обрат до 32-ата минута след попадения на Антони Панцопулос, който се разписа след удар с глава, и Ейдън Хамънд. Грешките в отбраната на гостите бяха сериозни и можеше да се стигне още голове във вратата им. Те обаче успяха да изравнят преди почивката след попадение на Дарио Есуго.
Наставникът на Челси извърши само две смени на почивката и Уестърн Сидни Уондърърс отново поведе в 62-ата минута след гол на Дилан Скиклуна. Веднага след това попадение Чаби Алонсо смени почти целия си отбор, а на терена се появиха някои от основните му играчи, сред които Коул Палмър, Ливай Колуил, Джейми Гитънс, Естевао и Жоао Педро. Това промени облика на лондончани. Те изравниха в 66-ата минута, след като Гитънс се възползва от пробив и подаване на Жоао Педро.
“Сините” доминираха, но допуснаха нов гол след грешно подаване на Естевао. Луал изведе домакините отново напред. Класата на влезлите като резерви играчи на “сините” си каза думата и те стигнаха до обрат. Жоао Педро реализира хеттрик в рамките на девет минути.
Следващата контрола на Челси отново е в Сидни. В събота тимът ще се изправи срещу Тотнъм. След това му предстоят мачове с Ювентус в Хонконг и Милан в Джакарта, Индонезия.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Снимки: Imago