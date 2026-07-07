Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Белгия
  3. Куртоа: Казахме си, че трябва да говорим на терена

Куртоа: Казахме си, че трябва да говорим на терена

  • 7 юли 2026 | 12:25
  • 195
  • 0

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа каза, че отборът му се е сблъскал с „липса на уважение“ в САЩ през последните няколко дни, докато капитанът Юри Тилеманс каза, че скандалът с Балогун е дал допълнителна мотивация на отбора. Тази нощ "червените дяволи" постигнаха солиден успех с 4:1 над домакините и ги изхвърлиха от турнира. В последните два дни преди сблъсъка се разрази огромен скандал, след като от ФИФА на практика премахнаха наказанието от един мач на звездата на САЩ Фоларин Балогун след директен червен картон, а впоследствие стана ясно, че това е станало след обаждане на президента на страната Доналд Тръмп до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Фоларин Балогун: Приех първото решение, приех и второто
Фоларин Балогун: Приех първото решение, приех и второто

„Нека бъдем честни: проведохме среща, когато чухме новината. Казахме си, че трябва да говорим на терена. Това направихме днес. Много се гордея с отбора“, каза той. Белгия ще играе с Испания в петък в Лос Анджелис за място на полуфиналите.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Футбол свят

Байерн продава немски национал на Бешикташ

Байерн продава немски национал на Бешикташ

  • 7 юли 2026 | 09:22
  • 3547
  • 0
Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

Историята на Роналдо в няколко исторически кадъра

  • 7 юли 2026 | 09:20
  • 2171
  • 0
Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

Витсел: Трябваше да отговорим на терена и го направихме, идеята за танца дойде преди мача

  • 7 юли 2026 | 09:11
  • 1737
  • 0
Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

Аржентински фенове превзеха парк в Атланта преди мача с Египет

  • 7 юли 2026 | 08:43
  • 558
  • 0
Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

Играчите на Белгия се подиграха с Доналд Тръмп след разгрома над САЩ

  • 7 юли 2026 | 07:50
  • 29167
  • 19
50 милиона зрители на световните финали досега

50 милиона зрители на световните финали досега

  • 7 юли 2026 | 07:44
  • 755
  • 4
Виж всички

Водещи Новини

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

Левски стартира европейските вечери в Баня Лука

  • 7 юли 2026 | 07:15
  • 23755
  • 98
Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

Испания излъга Португалия с късен гол в „последния танц“ на Роналдо

  • 7 юли 2026 | 00:00
  • 90080
  • 595
Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

Балогун не помогна на САЩ, безкрайно мотивираните белгийци нокаутираха тима на Почетино

  • 7 юли 2026 | 04:59
  • 75935
  • 144
Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

Меси и Аржентина ще търсят достигането до 1/4-финалите срещу една от приятните изненади Египет

  • 7 юли 2026 | 11:03
  • 1714
  • 11
Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

Епична битка, но Григор не издържа срещу корав британец в исторически мач на "Уимбълдън" пред погледа на Федерер

  • 6 юли 2026 | 22:20
  • 76132
  • 231
Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

Кристиано: Тръгвам си с чиста съвест, преди мен Португалия не бе спечелила нищо

  • 7 юли 2026 | 03:51
  • 29718
  • 170