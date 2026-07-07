Куртоа: Казахме си, че трябва да говорим на терена

Вратарят на Белгия Тибо Куртоа каза, че отборът му се е сблъскал с „липса на уважение“ в САЩ през последните няколко дни, докато капитанът Юри Тилеманс каза, че скандалът с Балогун е дал допълнителна мотивация на отбора. Тази нощ "червените дяволи" постигнаха солиден успех с 4:1 над домакините и ги изхвърлиха от турнира. В последните два дни преди сблъсъка се разрази огромен скандал, след като от ФИФА на практика премахнаха наказанието от един мач на звездата на САЩ Фоларин Балогун след директен червен картон, а впоследствие стана ясно, че това е станало след обаждане на президента на страната Доналд Тръмп до шефа на ФИФА Джани Инфантино.

Фоларин Балогун: Приех първото решение, приех и второто

„Нека бъдем честни: проведохме среща, когато чухме новината. Казахме си, че трябва да говорим на терена. Това направихме днес. Много се гордея с отбора“, каза той. Белгия ще играе с Испания в петък в Лос Анджелис за място на полуфиналите.

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Снимки: Gettyimages