Комисия към Конгреса на САЩ ще разследва връзките на Инфантино с Тръмп

Водещият демократ в правната комисия към Конгреса на САШ Джейми Раскин започна разследване срещу президента на ФИФА Джани Инфантино. Раскин е поискал документи, които да разкрият в детайли връзките между световната футболна централа и Доналд Тръмп и неговата администрация, пише "Гардиън".

В писмо от неделя Раскин призовава Инфантино и ФИФА да предоставят всички документи и комуникации, свързани с подаръци, плащания или облаги, предоставени на Тръмп и неговите сътрудници. Изискват се също и дневниците с посетители на офиса на ФИФА в "Тръмп Тауър", който организацията нае миналата година. Комисията е поискала Инфантино да даде и показания в транскрибирано интервю.

🇺🇸 Congress calls FIFA's Infantino to testify over his relationship with Trump, demanding records of every gift and favor.



-Rep. Jamie Raskin, ranking Democrat on the House Judiciary Committee, wrote to Infantino requesting a transcribed interview and, by August 9, "a list of… pic.twitter.com/mOJV1SD6mC — Mario Nawfal (@MarioNawfal) July 28, 2026

Отношенията на Инфантино с Тръмп попаднаха под лупа в периода преди Световното първенство това лято. През декември, по време на жребия за Мондиала във Вашингтон, Тръмп беше удостоен с новосъздадената "Награда за мир на ФИФА" в центъра "Кенеди", където се твърди, че ремонтите са били „пришпорени“ по заповед на администрацията, за да се подготви събитието. ФИФА отвори своя офис в „Тръмп Тауър“ в центъра на Манхатън миналия юли.

Вниманието се засили по време на самото Световно първенство. Тръмп се е обаждал няколко пъти на Инфантино, за да лобира за преразглеждане на наказанието за червения картон на американския нападател Фоларин Балогун преди осминафиналния мач на САЩ срещу Белгия. ФИФА действително отмени наказанието на Балогун, но политическият цирк хвърли сянка върху американския отбор и предизвика гнева на други отбори и асоциации по света.

Заедно с лидерите на Канада и Мексико, Тръмп се присъедини към Инфантино за церемонията по връчването на трофея от Световното първенство, след като Испания победи Аржентина на финала. Двамата, които гледаха финала заедно в остъклена луксозна ложа, бяха посрещнати с освирквания от публиката на стадиона в Ню Йорк/Ню Джърси, когато излязоха на терена.

⚽️FOOTY NEWS ON THE HILL: @RepRaskin says he’s probing FIFA, demanding assoc president Gianni Infantino turn over info about his gifts to President Trump & communications w the US gov about World Cup ticketing prices.



“[Y]our election as FIFA President was supposed to mark a… pic.twitter.com/6ZYKYWoQ1p — Benjamin S. Weiss (@BenjaminSWeiss) July 27, 2026

Писмото на Раскин споменава решението на Министерството на правосъдието да "отхвърли обвиненията" срещу ответници в разследванията на американското правителство за корупция в световния футбол, включително съдебното преследване от 2015 г. на повече от 20 високопоставени служители на ФИФА и ръководители на компании за спортен маркетинг.

"Вашият избор за президент на ФИФА трябваше да отбележи червен картон за десетилетната култура на корупция и скандали, които сринаха репутацията на световния футбол“, пише Раскин до Инфантино. „Вместо това, в началото на мандата си, вие демонтирахте етичните предпазни механизми на ФИФА и обезвредихте етичната комисия на организацията, като отстранихте повечето от нейните членове. Тази липса на прозрачност и надзор оттогава ви проправи път да се сближите с администрацията на Тръмп чрез тактики, които професор по право от Нюйоркския университет и един от бившите ви членове на етичната комисия определиха като „законен подкуп“.“

Писмото засяга и политиката на ФИФА за продажба на билети за Световното първенство, която вече е обект на разследвания от няколко главни прокурори в САЩ. Използването на динамично ценообразуване предизвика много критики по време на турнира, което доведе до огромни скокове в цените и лиши много фенове от възможността да посетят мачове.

Rep. Jamie Raskin requested testimony and documents from FIFA president Gianni Infantino, accusing him of "corruption" in his dealings with Donald Trump. https://t.co/nsMN6oplSP — USA TODAY Sports (@usatodaysports) July 27, 2026

„Последната размяна на услуги, която ФИФА и президентът Тръмп организираха, не е престъпление без жертви. Тя вреди на американците. ФИФА прие новооткрития си привилегирован статут в администрацията на Тръмп като знак, че може да ограбва своите потребители, най-вече чрез използване на незаконно завишаване на цените и измамни тактики за продажба на билети за Световното първенство“, се казва още в писмото на Раскин.

В писмото е посочен краен срок 9 август за предоставяне на исканите документи и насрочване на интервюто. Раскин няма правомощия да принуди Инфантино да се яви, тъй като демократите не държат мнозинството в Камарата на представителите, освен ако не получи подкрепа от републиканците.

Повече от 200 членове на ФИФА подкрепиха Инфантино преди президентските избори през март, но някои асоциации се противопоставиха. Норвежката футболна федерация планира да подаде официална жалба до етичната комисия на ФИФА относно ролята на Тръмп в отмяната на наказанието на Балогун.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google