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11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), "червените" титуляри се завръщат

  • 28 юли 2026 | 19:27
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11-те на ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), "червените" титуляри се завръщат

Станаха ясни стартовите състави на ЦСКА 1948 и Спартак (Търнава), които излизат в среща реванш от втория квалификационен кръг на Лига на конференциите.

Първият двубой преди седмица приключи при 0:0.

Наставникът на "червените" Александър Александров отново залага на титулярния си състав. Повечето от футболистите играха малко или изобщо не взеха участи в шампионатната победа с 1:0 над Ботев (Враца) преди три дни и се очаква да са свежи за днешния важен сблъсък.

ЦСКА 1948 - СПАРТАК (ТЪРНАВА)

ЦСКА 1948: 1. Маринов, 2. Медина, 4. Хофман, 3. Двали, 22. Гашевич, 20. Собреро, 8. Земземи, 33. Куеляр, 11. Русев, 30. Мейер, 9. Диало

СПАРТАК (ТЪРНАВА): 72. Вантруба, 24. Кощрна, 52. Сабо, 13. Уйлаки, 29. Милкович, 91. Лаошич, 5. Бегала, 19. Кудличка, 30. Коркели, 20. Трело, 14. Вилдебур

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