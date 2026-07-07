Удар за Белгия и Астън Вила: Онана е с много тежка контузия

Полузащитникът на Белгия Амаду Онана ще отсъства дълго от терените, след като е скъсал предна кръстна връзка по време на победата на "червените дяволи" над САЩ с 4:1 на Мондиала, съобщава "Тhe Athletic".

🚨 Amadou Onana set for spell on sidelines after suffering ACL rupture in #Belgium win over #USMNT at #FIFAWorldCup. Huge blow for 24yo midfielder, national team & Aston Villa. #AVFC did not plan to recruit in that area but will now reassess @TheAthleticFC https://t.co/ifZiTZYRi9 — David Ornstein (@David_Ornstein) July 7, 2026

24-годишният халф на Астън Вила беше принудително заменен в 21-вата минута на осминафиналния двубой, а по-късно беше забелязан с патерици и шина на дясното си коляно. Oчаква се той да отсъства поне 7-8 месеца.

Нападателят на Белгия Ромелу Лукаку отпразнува четвъртия гол за своя отбор при победата, като вдигна фланелката на Онана с номер 24 в добавеното време на второто полувреме. Тежката травма на халфа е сериозно предизвикателство за селекционера Руди Гарсия преди срещата с европейския шампион Испания.

Контузията е сериозен удар и за Астън Вила, тъй като мениджърът Унай Емери планираше да изгради халфовата си линия около триото Онана, Бубакар Камара и Юри Тилеманс. Клубът от Бирмингам не търсеше подсилване на тази позиция, но сега най-вероятно ще трябва да преразгледа ситуацията на трансферния пазар.

Онана се присъедини към Вила от Евертън през лятото на 2024 г. и има 72 мача за клуба. През миналия сезон той взе участие в 38 двубоя във всички турнири, като помогна на отбора си да спечели Лига Европа и да се класира за Шампионската лига. На Световното играчът записа дотук 4 мача за Белгия.

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Снимки: Gettyimages